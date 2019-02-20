Danla Bilic son haliyle olay oldu! Küfürlü tepki

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Danla Bilic, sosyal medyadan kendisine küfürlü yorum yapan takipçisine küfürlü yanıt verdi.
YouTuber Danla Bilic, zayıfladıktan sonra deyim yerindeyse bambaşka biri oldu. Eski halinden eser bile kalmayan Bilic, son halini takipçileri ile paylaştı.
Bir takipçisi, "İyi ki zayıfladın. Ha bire fotoğraf atıyorsun" diyerek küfür etti.
Danla da küfür ederek, "Çünkü Instagram'da koşu yapmam gerekiyordu" diye yanıt verdi.
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