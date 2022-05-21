MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danla Bilic'ten 'Sevgilinle nasıl barıştın' sorusuna olay yanıt! "Gidip masasına oturdum"

Danla Bilic'ten 'Sevgilinle nasıl barıştın' sorusuna olay yanıt! "Gidip masasına oturdum"

21.05.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Danla Bilic, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken isim, Instagram'dan paylaştığı hikayeyle kendisine gelen soruları cevapları. Danla Bilic, 'Sevgilinle nasıl barıştın?' sorusuna ise verdiği yanıtla dikkat çekti.

Danla Bilic'ten 'Sevgilinle nasıl barıştın' sorusuna olay yanıt! "Gidip masasına oturdum"

Güzel fenomen Danla Bilic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine konu olmaya devam ediyor. Ünlü Youtuber Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Yusuf Engin'le yeniden barışma kararı alan Danla Bilic, gelen soru üzerine verdiği yanıtla olay yarattı.

Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu yeni aşklarında bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile tekrardan yeni bir aşka yelken açmıştı.

danla1

GELEN SORUYA VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, takipçileriyle soru cevap yaptı. Bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla olay olan Bilic dikkat çekti.

d

"GİDİP MASASINA OTURDUM"

Danla Bilic, 'Yusuf'la nasıl barıştınız? O mu yazdı sen mi' sorusuna "Gidip masasına oturdum" şeklinde cevap vererek herkesi şaşırttı.

danla bilic

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu köpek saldırısına uğradı! "Yürüyemiyorum"Ünlü oyuncu köpek saldırısına uğradı! "Yürüyemiyorum"
Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...
Doğa Rutkay'dan Güldür Güldür itirafıDoğa Rutkay'dan Güldür Güldür itirafı
Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

Kadıköy'de korkunç cinayet! Diş hekimi, ofisinde ölü bulundu

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Ünlü şefe ait lüks restoranın duvarı çöktü: 1 ölü!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

İlginizi Çekebilir

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Sözlerine tepki yağdı

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Sözlerine tepki yağdı

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.