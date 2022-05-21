Danla Bilic'ten 'Sevgilinle nasıl barıştın' sorusuna olay yanıt! "Gidip masasına oturdum"

Güzel fenomen Danla Bilic, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine konu olmaya devam ediyor. Ünlü Youtuber Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Yusuf Engin'le yeniden barışma kararı alan Danla Bilic, gelen soru üzerine verdiği yanıtla olay yarattı.

Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu yeni aşklarında bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile tekrardan yeni bir aşka yelken açmıştı.

GELEN SORUYA VERDİĞİ YANIT OLAY OLDU

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, takipçileriyle soru cevap yaptı. Bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla olay olan Bilic dikkat çekti.

"GİDİP MASASINA OTURDUM"

Danla Bilic, 'Yusuf'la nasıl barıştınız? O mu yazdı sen mi' sorusuna "Gidip masasına oturdum" şeklinde cevap vererek herkesi şaşırttı.





