Danla Bilic ve Ala Tokel, milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile görüntülendi!

Türkiye Milli Takımının geleceği olarak görülen Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar, EURO 2024 öncesi magazin kameralarına yakalandı.

DANLA BİLİC VE ALA TOKEL

Sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ve Ala Tokel ile görüntülenen milli futbolcuların o anları sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerin ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

Ünlü fenomen Ala Tokel, geçtiğimiz günlerde Bertuğ Yıldırım ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

YURTDIŞINDA FORMA GİYİYORLAR

Kariyerlerine yurt dışında devam eden milli futbolculardan Bertuğ Yıldırım Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyiyor. Doğam Alemdar ise Fransa Ligue 2 ekibi Troyes'ta top koşturuyor.





