Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak birbirine girdi!

Danla Bilic ve Aşkın Kapışmak davalık oldu! Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Aşkım Kapışmak’ın avukatı Çağdaş Çelik, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

“Müvekkilim, Danla Bilic hakkında onun da rızasıyla birtakım analizlerde bulunduğu video yayınladı. Videonun yayınlanmasından sonra Danla Bilic, Youtube’dan ‘Bana atılan tüm iftiralara cevap verdim’ diye paylaştığı videosunda, “…bence saçma tespitler yaptınız. Benimle ilgili ‘Kalçalarını görelim’ diye bir cümle var videoda. Sizden duyabileceğim bence en iğrenç cümle. Ne demek kalçalarını görelim? Ne münasebet? Ses çıkarmıyorum diye, kimseye cevap vermiyorum diye ne münasebet bana böyle cümle kurarsınız? Siz kimsiniz?” dedi.

'ŞEREF YOKSUNU'

Halbuki müvekkilim Aşkım Kapışmak daha sonraki videosunda, “Danlacığım kilo verip vermemen çok önemli değil. Bedenini kalçalarını masanın başında saklıyorsun. Ben özgüvenli bir insan olduğunu düşünüyorum açıkça senin. Yani biraz daha seni masanın öbür tarafında da görebileceğimizi umuyorum” diyerek Danla Bilic’i asla aşağılamamıştır. Aksine özgüveni yüksek bir insan olarak bildiğini ve böyle davranması gerektiğini anlatmıştır.