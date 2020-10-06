Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı

Watford Kulübü, 29 yaşındaki golcü oyuncu Welbeck ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Welbeck, Manchester United ve Arsenal gibi ekiplerde oynadıktan sonra geçen sezon Watford'a transfer olmuştu.
Geçen sezon Premier Lig'den düşen takımıyla 20 maça çıkan Welbeck, 3 gol atmıştı. (AA)
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