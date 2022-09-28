Dans edip eğleniyorlardı! Yer ayaklarının altında hareket etmeye başlayınca...

Garip kaza, 38 yaşındaki Epilatör Gabriela Carvalho'nun büyükannesinin Brezilya'nın Alagoinhas kentindeki evinde arkadaşlarıyla birlikte bir arkadaşının doğum gününü kutlarken meydana geldi. Olayın Carvalho'nun kızı tarafından kaydedilen görüntüleri, izleyen herkesi dehşete düşürdü.

ZEMİN HAREKET ETTİ

Carvalho ve arkadaşları, popüler Portekiz şarkısı “Tem Cabare Essa Noite” ile dans ederken birden zemin ayaklarının altında hareket etmeye başladı. Ancak onlar daha tepki veremeden zemin açıldı ve 7 kişiden oluşan neşeli kalabalık kendilerini derin bir çukurun içine çekilirken buldular.

AĞIR YARALANAN OLMADI

Gabriela Carvalho, “Görünüşe göre deliğin tam üzerinde dans ediyorduk ve sonra tam içine düştük” diye konuştu. Neyse ki, dans pisti kelimenin tam anlamıyla yerle bir olmasına rağmen, kadınlar olaydan bazı küçük kesikler ve morluklar dışında yara almadan kurtuldular.

İşçilerin, bir sonraki aile eğlencesini bozmamak adına açılan geniş çukuru onardıkları bildirildi.

