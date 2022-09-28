Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dans edip eğleniyorlardı! Yer ayaklarının altında hareket etmeye başlayınca...

Dans edip eğleniyorlardı! Yer ayaklarının altında hareket etmeye başlayınca...

28.09.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Alagoinhas kentinde düzenlenen bir ev partisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir doğumgünü için bir araya gelen bir grup insanın neşe içinde dans edip eğlendiği anları gösteren video, birden zeminin çökmesi ve kadınların derin bir çukurun içine çekilmesiyle bir felaket sahnesine döndü.

Dans edip eğleniyorlardı! Yer ayaklarının altında hareket etmeye başlayınca...

Garip kaza, 38 yaşındaki Epilatör Gabriela Carvalho'nun büyükannesinin Brezilya'nın Alagoinhas kentindeki evinde arkadaşlarıyla birlikte bir arkadaşının doğum gününü kutlarken meydana geldi. Olayın Carvalho'nun kızı tarafından kaydedilen görüntüleri, izleyen herkesi dehşete düşürdü.

ZEMİN HAREKET ETTİ

Carvalho ve arkadaşları, popüler Portekiz şarkısı “Tem Cabare Essa Noite” ile dans ederken birden zemin ayaklarının altında hareket etmeye başladı. Ancak onlar daha tepki veremeden zemin açıldı ve 7 kişiden oluşan neşeli kalabalık kendilerini derin bir çukurun içine çekilirken buldular.

AĞIR YARALANAN OLMADI

2kkk

Gabriela Carvalho, “Görünüşe göre deliğin tam üzerinde dans ediyorduk ve sonra tam içine düştük” diye konuştu. Neyse ki, dans pisti kelimenin tam anlamıyla yerle bir olmasına rağmen, kadınlar olaydan bazı küçük kesikler ve morluklar dışında yara almadan kurtuldular.

İşçilerin, bir sonraki aile eğlencesini bozmamak adına açılan geniş çukuru onardıkları bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük ikramiyeyi kazandığına bin pişman olduBüyük ikramiyeyi kazandığına bin pişman oldu
Çırılçıplak küvet pozuyla olay yarattı! Beğeni butonu çöktüÇırılçıplak küvet pozuyla olay yarattı! Beğeni butonu çöktü
Dehşeti yaşadılar! 3 yaşındaki çocuk anne katili olduDehşeti yaşadılar! 3 yaşındaki çocuk anne katili oldu
Anahtar Kelimeler:
Brezilya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ailesi reddetti! ''Oysa ayda sadece iki seks kaseti çekiyordum''

Ailesi reddetti! ''Oysa ayda sadece iki seks kaseti çekiyordum''

Sonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdiler

Sonbaharı böyle kutladılar! Tamamen çıplak denize girdiler

Bunu hep yapıyor! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttü

Bunu hep yapıyor! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttü

“Erkek arkadaşıma her şeyi ödetiyorum. Ben bir yatırımım...”

“Erkek arkadaşıma her şeyi ödetiyorum. Ben bir yatırımım...”

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.