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Dansıyla çok konuşulmuştu! Frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı! 'Susmayacağım...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 10:49
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İddialı tarzı ve cesur sahne kostümleri ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise son olarak Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahnedeki dansıyla uzun süre konuşulan Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana da sert çıktı. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Dansıyla çok konuşulmuştu! Frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı! 'Susmayacağım...'

Özel hayatı, sahne şovları ve iddialı tarzıyla sık sık gündem olan Hadise son olarak Kıbrıs sahnesindeki cesur dansıyla adından söz ettirdi.

İlginç kalça dansı ve mayosuyla dikkat çeken Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı. Hadise, sahneden şöyle seslendi;

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'Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabi ki de susmayacağım! Bu benim sahnem.

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2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" dedi.

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Hadise ünlü şarkıcı yaşında
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