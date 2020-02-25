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Dar gelirliler soğukta yemek ile ısınıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi soğuk havalara ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşları her gün sıcak yemek ile ısıtmaya devam ediyor.Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu tespit edilen, yalnız yaşayan yaşlılar, yalnız yaşayan engelliler, yaşadığı yerde yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlar için Edremit Belediyesi Aşevi’nde her gün 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi soğuk havalara ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşları her gün sıcak yemek ile ısıtmaya devam ediyor.
Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu tespit edilen, yalnız yaşayan yaşlılar, yalnız yaşayan engelliler, yaşadığı yerde yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlar için Edremit Belediyesi Aşevi’nde her gün 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi 180 vatandaşın evlerine her gün belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.
Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, göreve geldikleri günden bu yana “Sosyal belediyecilik ile ilgili çalışmaları arttırdıklarını ve süren çalışmaların eksiklerini büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, "Toplumdaki dayanışmayı arttırmak ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olmak bizim en önemli görevimiz. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Diğer yandan, Edremit Belediyesi Aşevi’ne hayırseverler de yardımda bulunuyor. Kuru gıda, canlı hayvan bağışları da aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Gizlilik ilkesi içerisinde hem yardım veren hem de yardım alan vatandaşların kimlikleri kesinlikle gizli tutuluyor.

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