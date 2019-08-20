Mynet Trend

Dar kanal hastalığı nedir? Dar kanal hastalığı tedavisi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 20.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

Omurganızda dolaşan sinirler üzerinde baskı yaratabilen, omurgadaki boşlukların daralmasına spinal darlık adı verilmektedir. Peki, bu hastalığın tedavi yöntemleri nelerdir? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, dar kanal hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri ayrıntılarıyla anlattı.

Dar kanal hastalığı nedir? Dar kanal hastalığı tedavisi

En sık bel ve boyunda görülen spinal darlık, bazı kişilerde semptom vermeyebiliyor. Görülen semptomlar ise; ağrı, karıncalanma, uyuşukluk ve kas zayıflığı. Belirtiler zamanla kötüleşebilir. Dar kanal, en sık omurga osteoartriti ile ilişkili aşınma ve yıpranma değişikliklerinden kaynaklanır. Şiddetli dar kanal vakalarında, doktorunuz omurilik veya sinirler için ek alan yaratmak için ameliyat önerebilir.

Omurga darlığı tipleri, omurga üzerinde durumun meydana geldiği yere göre sınıflandırılır. Birden fazla tipe sahip olmak mümkündür.

İki ana spinal stenoz türü;

Servikal darlık: Bu durumda daralma, boynunuzdaki omurganın kısmında meydana gelir.

Lomber darlık: Bu durumda, daralma omurganın bel kısmında meydana gelir. Spinal stenozun en yaygın şeklidir.

DAR KANAL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Birçok insan MR veya bilgisayarlı tomografi taramasında, spinal stenoz kanıtı taşır ancak belirtileri olmayabilir. Hastalık belirtileri oluştuğunda, genellikle yavaş yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. Belirtiler, darlığın bulunduğu yere ve hangi sinirlerin etkilendiğine bağlı olarak değişir.

Boyunda (servikal omurga); el, kol, ayak veya bacakta uyuşma veya karıncalanma ya da zayıflık, yürüme ve denge ile ilgili sorunlar, boyun ağrısı, ağır vakalarda bağırsak veya mesane fonksiyon bozukluğu (idrar aciliyeti ve idrar kaçırma) görülebilir.

Belde (lomber omurga); ayak veya bacakta uyuşukluk, karıncalanma, ayak veya bacak zayıflığı, uzun süre ayakta durulduğunda veya yürürken bir ya da her iki bacakta ağrı veya kramp, bel ve sırt ağrısı görülebilir.

DAR KANAL HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Bazı insanlar dar kanalla doğabilir. Ancak çoğu dar kanal, omurga içindeki açık alanı daraltacak bir şey olduğunda ortaya çıkar.

Dar kanal hastalığı nedenleri şunları içerebilir: Kemik büyümesi, fıtıklaşmış diskler, kalınlaşmış bağlar, tümörler, omurga eğrilikleri gibi nedenler sayılabilir.

Spinal stenozlu kişilerin çoğu 50 yaşın üzerindedir. Dejeneratif değişiklikler gençlerde spinal stenoza neden olabilse de, diğer nedenlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bunlar arasında travma, skolyoz gibi doğuştan spinal deformite ve vücutta kemik-kas gelişimini etkileyen genetik hastalıklar bulunur. Spinal görüntüleme bu nedenleri ayırt edebilir. Nadiren, tedavi edilmeyen şiddetli spinal stenoz ilerleyebilir ve semptomlar kalıcı olabilir; uyuşma, zayıflık, denge sorunları, idrar kaçırma ve felç.

Omurga darlığı teşhis etmek için doktorunuz size işaretler ve semptomlar hakkında sorular sorar, tıbbi geçmişinizi araştırır ve fizik muayene yapar. Belirti ve semptomlarınızın nedenini belirlemenize yardımcı olmak için röntgen, MRI, BT gibi görüntüleme testi isteyebilir.

SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE CERRAHİ İŞLEMLER

Spinal stenozun tedavisi, stenozun konumuna, belirti ve semptomlarınızın ciddiyetine bağlıdır. Eğer semptomlarınız hafifse, doktorunuz düzenli takip randevularıyla durumunuzu izleyebilir. Evde yapabileceğiniz bazı kişisel bakım önerileri sunabilir. Bunlar yardımcı olmazsa, ilaç veya fizik tedavi önerebilir. Diğer tedaviler yardımcı olmamışsa cerrahi bir seçenek olabilir.

Spinal stenozu olan kişilerin ağrıyı azaltmak için daha az aktif olmaları yaygındır. Ancak bu daha fazla ağrıya neden olabilecek kas zayıflığına neden olabilir. Fizik tedavi ile size yardımcı olabilecek egzersizleri öğrenebilirsiniz.

Sinir kökleriniz, sıkıştıkları yerlerde tahriş olabilir ve şişebilir. Sıkışma çevresindeki boşluğa kortizon (kortikosteroid) enjekte etmek stenozu düzeltmez ancak, iltihabı azaltmaya yardımcı olur ve ağrınızı hafifletir.

DAR KANAL HASTALIĞINDA CERRAHİ SEÇENEKLER

Konservatif tedavi yöntemlerinden fayda görmediyseniz veya semptomlar ilerleme eğilimindeyse cerrahi tedavi bir seçenektir. Ameliyatın amacı, omurilik veya sinir kökleri üzerindeki baskının, omurilik kanalı içinde daha fazla alan oluşturularak gevşetilmesini içerir. Dar alanı genişletmek için yapılan cerrahi, dar kanal semptomlarını gidermeye çalışmanın en kesin yoludur.

Laminektomi: Bu prosedür, etkilenen omurun arka kısmını (lamina) kaldırır. Bir laminektomi bazen dekompresyon ameliyatı olarak adlandırılır çünkü etrafında daha fazla boşluk oluşturarak sinirler üzerindeki baskıyı azaltır. Bazı durumlarda omurun, omurganın gücünü korumak için metal donanım ve kemik grefti (spinal füzyon) ile bitişik omurlara bağlanması gerekebilir.

Laminotomi: Bu prosedür laminanın sadece bir kısmını kaldırır, tipik olarak belirli bir noktada basıncı gidermek için yeterli büyüklükte bir boşluk açar.

Laminoplasti: Bu prosedür sadece boyundaki omurlarda (servikal omurga) gerçekleştirilir. Lamina üzerinde bir menteşe oluşturarak spinal kanal içindeki boşluğu açar. Metal donanım, omurganın açık bölümündeki boşluğu kapatır.

Minimal invaziv cerrahi: Cerrahiye yönelik bu yaklaşım, yakındaki sağlıklı dokuya verilen zararı azaltacak şekilde kemiği veya laminayı uzaklaştırır. Bu da füzyon yapmaya daha az ihtiyaç duyulmasına neden olur.

Füzyon ameliyatları: Omurgayı stabilize etmenin ve ağrıyı azaltmanın yararlı bir yolu olsa da, füzyondan kaçınarak, ameliyat sonrası ağrı ve iltihaplanma gibi potansiyel riskleri azaltabilirsiniz. Spinal füzyon ihtiyacını azaltmanın yanı sıra, cerrahiye minimal invaziv bir yaklaşımın daha kısa bir iyileşme süresi ile sonuçlanır.

dar

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
Bu değişim artık imkansız değilBu değişim artık imkansız değil
Hıçkırığınız tüm çabanıza rağmen geçmiyorsa dikkat! İşte sebebiHıçkırığınız tüm çabanıza rağmen geçmiyorsa dikkat! İşte sebebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spinal darlık dar kanal hastalığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

'Astıma iyi geliyor' diyerek kandırdılar! Gözyaşlarına boğuldu

'Astıma iyi geliyor' diyerek kandırdılar! Gözyaşlarına boğuldu

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Canan Karatay'ın tavsiyesine itiraz geldi: Felç riski artar

Canan Karatay'ın tavsiyesine itiraz geldi: Felç riski artar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıdı ve kol bölgenizdeki inatçı yağlardan kurtulabilirsiniz

Bu değişim artık imkansız değil

Hıçkırık neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığa ne iyi gelir? İşte 7 yöntem

Hıçkırığınız tüm çabanıza rağmen geçmiyorsa dikkat! İşte sebebi

Hipertansiyon nedenleri nelerdir? Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanımı şart! Hipertansiyonla ilgili doğru bilinen 3 yanlış

Herkes o ilacın bağımlılık yaptığını sanıyor ancak...

Hamilelere 'dar pantolon' uyarısı!

Hamileler dikkat! Bunu yapıyorsanız risk altındasınız

İşte KOAH ve astım hastalarına nefes aldıracak öneriler!

KOAH ve astım hastaları yazın nelere dikkat etmeli?

Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Başar Kaya'dan 'Hollywood yanağı' uyarısı

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.