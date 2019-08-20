Dar kanal hastalığı nedir? Dar kanal hastalığı tedavisi

En sık bel ve boyunda görülen spinal darlık, bazı kişilerde semptom vermeyebiliyor. Görülen semptomlar ise; ağrı, karıncalanma, uyuşukluk ve kas zayıflığı. Belirtiler zamanla kötüleşebilir. Dar kanal, en sık omurga osteoartriti ile ilişkili aşınma ve yıpranma değişikliklerinden kaynaklanır. Şiddetli dar kanal vakalarında, doktorunuz omurilik veya sinirler için ek alan yaratmak için ameliyat önerebilir. Omurga darlığı tipleri, omurga üzerinde durumun meydana geldiği yere göre sınıflandırılır. Birden fazla tipe sahip olmak mümkündür. İki ana spinal stenoz türü; Servikal darlık: Bu durumda daralma, boynunuzdaki omurganın kısmında meydana gelir. Lomber darlık: Bu durumda, daralma omurganın bel kısmında meydana gelir. Spinal stenozun en yaygın şeklidir. DAR KANAL HASTALIĞI BELİRTİLERİ Birçok insan MR veya bilgisayarlı tomografi taramasında, spinal stenoz kanıtı taşır ancak belirtileri olmayabilir. Hastalık belirtileri oluştuğunda, genellikle yavaş yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. Belirtiler, darlığın bulunduğu yere ve hangi sinirlerin etkilendiğine bağlı olarak değişir.

Boyunda (servikal omurga); el, kol, ayak veya bacakta uyuşma veya karıncalanma ya da zayıflık, yürüme ve denge ile ilgili sorunlar, boyun ağrısı, ağır vakalarda bağırsak veya mesane fonksiyon bozukluğu (idrar aciliyeti ve idrar kaçırma) görülebilir. Belde (lomber omurga); ayak veya bacakta uyuşukluk, karıncalanma, ayak veya bacak zayıflığı, uzun süre ayakta durulduğunda veya yürürken bir ya da her iki bacakta ağrı veya kramp, bel ve sırt ağrısı görülebilir. DAR KANAL HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR? Bazı insanlar dar kanalla doğabilir. Ancak çoğu dar kanal, omurga içindeki açık alanı daraltacak bir şey olduğunda ortaya çıkar. Dar kanal hastalığı nedenleri şunları içerebilir: Kemik büyümesi, fıtıklaşmış diskler, kalınlaşmış bağlar, tümörler, omurga eğrilikleri gibi nedenler sayılabilir. Spinal stenozlu kişilerin çoğu 50 yaşın üzerindedir. Dejeneratif değişiklikler gençlerde spinal stenoza neden olabilse de, diğer nedenlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bunlar arasında travma, skolyoz gibi doğuştan spinal deformite ve vücutta kemik-kas gelişimini etkileyen genetik hastalıklar bulunur. Spinal görüntüleme bu nedenleri ayırt edebilir. Nadiren, tedavi edilmeyen şiddetli spinal stenoz ilerleyebilir ve semptomlar kalıcı olabilir; uyuşma, zayıflık, denge sorunları, idrar kaçırma ve felç.

Omurga darlığı teşhis etmek için doktorunuz size işaretler ve semptomlar hakkında sorular sorar, tıbbi geçmişinizi araştırır ve fizik muayene yapar. Belirti ve semptomlarınızın nedenini belirlemenize yardımcı olmak için röntgen, MRI, BT gibi görüntüleme testi isteyebilir. SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE CERRAHİ İŞLEMLER Spinal stenozun tedavisi, stenozun konumuna, belirti ve semptomlarınızın ciddiyetine bağlıdır. Eğer semptomlarınız hafifse, doktorunuz düzenli takip randevularıyla durumunuzu izleyebilir. Evde yapabileceğiniz bazı kişisel bakım önerileri sunabilir. Bunlar yardımcı olmazsa, ilaç veya fizik tedavi önerebilir. Diğer tedaviler yardımcı olmamışsa cerrahi bir seçenek olabilir. Spinal stenozu olan kişilerin ağrıyı azaltmak için daha az aktif olmaları yaygındır. Ancak bu daha fazla ağrıya neden olabilecek kas zayıflığına neden olabilir. Fizik tedavi ile size yardımcı olabilecek egzersizleri öğrenebilirsiniz. Sinir kökleriniz, sıkıştıkları yerlerde tahriş olabilir ve şişebilir. Sıkışma çevresindeki boşluğa kortizon (kortikosteroid) enjekte etmek stenozu düzeltmez ancak, iltihabı azaltmaya yardımcı olur ve ağrınızı hafifletir.

DAR KANAL HASTALIĞINDA CERRAHİ SEÇENEKLER Konservatif tedavi yöntemlerinden fayda görmediyseniz veya semptomlar ilerleme eğilimindeyse cerrahi tedavi bir seçenektir. Ameliyatın amacı, omurilik veya sinir kökleri üzerindeki baskının, omurilik kanalı içinde daha fazla alan oluşturularak gevşetilmesini içerir. Dar alanı genişletmek için yapılan cerrahi, dar kanal semptomlarını gidermeye çalışmanın en kesin yoludur. Laminektomi: Bu prosedür, etkilenen omurun arka kısmını (lamina) kaldırır. Bir laminektomi bazen dekompresyon ameliyatı olarak adlandırılır çünkü etrafında daha fazla boşluk oluşturarak sinirler üzerindeki baskıyı azaltır. Bazı durumlarda omurun, omurganın gücünü korumak için metal donanım ve kemik grefti (spinal füzyon) ile bitişik omurlara bağlanması gerekebilir. Laminotomi: Bu prosedür laminanın sadece bir kısmını kaldırır, tipik olarak belirli bir noktada basıncı gidermek için yeterli büyüklükte bir boşluk açar. Laminoplasti: Bu prosedür sadece boyundaki omurlarda (servikal omurga) gerçekleştirilir. Lamina üzerinde bir menteşe oluşturarak spinal kanal içindeki boşluğu açar. Metal donanım, omurganın açık bölümündeki boşluğu kapatır.