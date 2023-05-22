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Darbetmek nasıl yazılır, darbetmek yazımı nasıl olmalıdır? Darbetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime sayısı ve yazım kuralları açkısından oldukça zengin bir dildir. Farklı kökenli kelimeler dilimize tarih boyunca dâhil olmuştur. Dilimizde yer alan kelime sayısı çok fazla olduğu için bu kelimelerin yazıya döktüğümüzde yazım yanlışlıkları ile karşılaşılabilir. Özellikle birleşik sözcükler ve ikilemelerin yazımında hatalar olabilir. Darbetmek sözcüğü de yazımında yanlışlıkla karşılaşılabilen bir kelimedir. Peki, darbetmek yazımı nasıl olmalıdır?

Darbetmek nasıl yazılır, darbetmek yazımı nasıl olmalıdır? Darbetmek ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde yer alan sözcüklerin bir kısmı farklı dillerden ödünçlenmiştir. Tarihte farklı dillerle olan etkileşim sebebi ile yabancı kökenli kelimeler dilimize yerleşmiştir. Kelime sayısı bakımından zengin olan dilimiz yazılı anlatımda yazım yanlışlarına oldukça açıktır. Özellikle ikilemeler ve birleşik sözcükler yazım yanlışı ile en çok karşılaşılan kelimelerdir. Yazılı metinlerde doğru ifade için yazım yanlışı yapmadan kelimelerin doğru yazılması gerekir. Darbetmek sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Darbetmek yazımı konusunda hatayla karşılaşılabilen bir birleşik sözcüktür.

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Darbetmek nasıl yazılır?

Yazılı metinlerde kullanılan sözcüklerin doğru kullanımları oldukça önemlidir. Kelimelerin anlamlarını bilip uygun yerde kullanmak ve kelimelerin doğru yazımlarını sağlamak gerekir. Kelimelerin doğru yazımlarına TDK üzerinden ulaşılabilir. Yazım yanlışları en çok ikilemeler ve birleşik sözcüklerin yazımında yaşanır. Bu sözcüklerin bitişik veya ayrı yazılması konusunda karışıklıklar yaşanabilir. Darbetmek sözcüğü günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır. Darbetmek sözcüğü darp ve etmek sözcüklerinin birleşimidir. Darbetmek TDK sözlüğe göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Vurmak, çarpmak
  • Para basmak
  • Çarpmak
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Darbetmek ayrı mı yazılır?

Yazılı ve sözlü anlatımda kullanılan kelimelerin doğru yazılması çok önemlidir. Yazım yanlışı yapmamak adına sözcüklerin yazımları doğru olmalıdır. Darbetmek Arapça "darp" ve Türkçe "etmek" kelimelerinden oluşan birleşik kelimedir. Darbetmek ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır konusunda hataya düşülebilen bir sözcüktür. Darbetmek doğru yazılışı bitişik olur ve “darbetmek” şeklinde olmalıdır. Darbetmek sözcüğü ayrı yazılıp darp etmek şeklinde yazılırsa yazım yanlışına sebep olur. Kelimenin doğru yazımı “darbetmek” şeklinde olmalı ve kelime bitişik yazılmalıdır.

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