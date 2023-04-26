Profesyonel nasıl yazılır? Profesyonel mi profesyönel mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Profesyonel kelimesi günlük konuşmalarda ya da yazışmalarda karşımıza çok sık çıkan sözcüklerden biridir. Profesyonel sözcüğü dilimize Fransızcadan girmiş bir kelimedir. Fransızca “professionel” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Bu sözcüğün yazım biçiminin profesyonel mi profesyönel mi olduğu merak edilir. Türkçemizde en sık yapılan hatalardan biri sözcükleri ağzımızdan çıktığı şekilde yazmaktır.

Profesyonel nasıl yazılır?

Türkçemizi doğru bir şekilde kullanmak için öncelikli olarak kelimelerin doğru yazılışını öğrenmemiz gerekir. Özellikle yazılı iletişimlerde sözcükleri doğru bir şekilde kullanmak büyük önem arz eder. Yanlış yazılan bir kelimenin anlamı değişebilir ve bu durum özellikle iş hayatında ciddi sıkıntılara yol açabilir. Dilimizde yanlış yazılan pek çok kelime mevcuttur. Bu kelimelerden biri de profesyonel sözcüğüdür. Profesyonel yazımı ile alakalı en sık yapılan hata dördüncü hecesinde yer alan “yo” hecesinin “yö” şeklinde okunmasıdır. Yazım hatasının yanı sıra sözcüklerin manasının da doğru bir şekilde bilinmesi önemlidir. Bu bağlamda profesyonel TDK sözlükte şu anlamlara gelir:

(Sıfat) Herhangi bir mesleği para kazanmak için yapan kişi.

(Sıfat) İşinin ehli olmuş, işinde ya da mesleğinde ustalaşmış kimse.

Profesyonel doğru yazılışı nedir?

Kullandığımız sözcüklerin hem manasını hem de doğru yazılışını bilmek oldukça önemlidir. Yazılı iletişimlerde kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak büyük önem taşır. Sözcüklerin yanlış ve hatalı bir şekilde kullanılması yazışmalarda yanlış anlamalara yol açabilir. Bu sözcüğün “profosyonel, pırofesyonel” gibi birçok farklı yanlış yazılışı da mevcuttur. Profesyonel doğru yazılışı ile ilgili en doğru bilgiyi Türk Dil Kurumu verir. Buna göre profesyonel sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir: