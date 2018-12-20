SPOR

Darıca Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Darıca Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Antalyaspor’a 1-0 yenildi. İki maç sonunda Antalya ekibi tur atlayan taraf oldu.

Darıca Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, Darıca Gençlerbirliği'ni Abdelaziz Barrada'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Darıca İlçe Stadyumu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, 46. dakikada Abdelaziz Barrada, Darıca Gençlerbirliği ağlarını sarsarak Antalyaspor adına 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucnu belirledi.

Öte yandan 89. dakikada Darıca Gençlerbirliği adına Raşit Sevindir, kırmızı kart görerek takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

İlk maçı Antalya'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Stat: Darıca 15 Temmuz
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Caner Ak xx
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet xx (Emre dk. 90 ?), Ramazan xx, Zeki xx, Uğur xx, Adem xx, Ahmet Kutluer xx, Salih xx, Oktay xx (Mustafa dk. 73 ?), Görkem xx, Raşit x, Coşkun xx
Antalyaspor: Ferhat xxx, Bahadır xx (Batuhan dk. 78 ?), Celustka xx (Musa dk. 51 x), Birkan xx, Harun xx (Fehmi dk. 46 x), Mustafa xx, Osman xx, Doğukan xxx, Zeki Yıldırım xx, Abdelaziz Barrada xxx, Sergen xx
Goller: Abdelaziz Barrada (dk. 46)
Kırmızı kart: Raşit (dk. 89) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet, Oktay, Görkem, Coşkun, Mustafa (Darıca Gençlerbirliği), Bahadır, Barrada (Antalyaspor)

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Gençlerbirliği'ne kupa şokuGençlerbirliği'ne kupa şoku
Kayserispor kupada da kayıpsızKayserispor kupada da kayıpsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darıca gençlerbirliği Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Eljif Elmas Dortmund'un dikkatini çekti

Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Adana Demirspor-Başakşehir maçında saha karıştı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

O tavır takdir topladı! İstiklal Marşı okunurken...

Darıca Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Antalya tek golle turladı

Hatayspor 2 - 0 Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

Gençlerbirliği'ne kupa şoku

Kayserispor 4 - 1 Altay (Ziraat Türkiye Kupası)

Kayserispor kupada da kayıpsız

Kasımpaşa 4 - 1 Menemen Belediyespor (Ziraat Türkiye Kupası)

Paşa farka koştu, tur atladı

Kahramanmaraşspor 2 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Alanya yenilse de turladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.