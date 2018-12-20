Darıca Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, Darıca Gençlerbirliği'ni Abdelaziz Barrada'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Darıca İlçe Stadyumu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, 46. dakikada Abdelaziz Barrada, Darıca Gençlerbirliği ağlarını sarsarak Antalyaspor adına 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucnu belirledi.
Öte yandan 89. dakikada Darıca Gençlerbirliği adına Raşit Sevindir, kırmızı kart görerek takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.
İlk maçı Antalya'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı.
Stat: Darıca 15 Temmuz
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Caner Ak xx
Darıca Gençlerbirliği: Ahmet xx (Emre dk. 90 ?), Ramazan xx, Zeki xx, Uğur xx, Adem xx, Ahmet Kutluer xx, Salih xx, Oktay xx (Mustafa dk. 73 ?), Görkem xx, Raşit x, Coşkun xx
Antalyaspor: Ferhat xxx, Bahadır xx (Batuhan dk. 78 ?), Celustka xx (Musa dk. 51 x), Birkan xx, Harun xx (Fehmi dk. 46 x), Mustafa xx, Osman xx, Doğukan xxx, Zeki Yıldırım xx, Abdelaziz Barrada xxx, Sergen xx
Goller: Abdelaziz Barrada (dk. 46)
Kırmızı kart: Raşit (dk. 89) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ahmet, Oktay, Görkem, Coşkun, Mustafa (Darıca Gençlerbirliği), Bahadır, Barrada (Antalyaspor)
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