Dario Melnjak: Fenerbahçe'den sözlü bir ilgi oldu

Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak, Fenerbahçe'ye transferi, Çaykur Rizespor, Domagoj Vida, Ivan Rakitic, Vedat Muriqi ve Okan Buruk hakkında konuştu. Melnjak, "Fenerbahçe'den sözlü bir ilgi oldu. Fenerbahçe dışında Avrupa'nın 5 büyük liginden benimle ilgilenen takımlar oldu" dedi.

Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KÖYBAŞI SÖZLERİ

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Dario Melnjak, "Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün Türkiye için çok önemli bir gün. Rizespor olarak lige kötü bir başlangıç yapmadık. Sadece puan alamıyorduk. Son 2-3 maçta bu şanssızlığımızı kırdık ve puanlar almaya başladık. Taraftarımızı şu anda mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Benim pozisyonumda iyi bir oyuncunun olması beni mutlu ediyor. İsmail Köybaşı da çok iyi bir futbolcu. Size bir şey olduğunda takımınıza katkı sağlayacak oyuncuların sizinle aynı pozisyonda olması güzel." dedi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER TEKLİFİ ALDI MI?

'Fenerbahçe'den transfer teklifi aldın mı?' sorusuna Melnjak, "Birçok takımdan sözlü anlamda tarafıma ilgi oldu. Fenerbahçe'den de sözlü bir ilgi oldu. Fenerbahçe dışında Avrupa'nın 5 büyük liginden benimle ilgilenen takımlar oldu. Bu konuları menajerim yürüttü. Şu anda Rizespor'dayım ve burada çok mutluyum" cevabını verdi.