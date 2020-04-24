Dario Melnjak için Başkan Hasan Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Çaykur Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, transfer ve Süper Lig'in devamı konusunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Melnjak konusunda TRT Spor'a açıklamalar yapan Kartal, sarı-lacivertli takımdan teklif almadıklarını söyledi.
Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;
"Dario Melnjak için Fenerbahçe'den resmi ya da gayri resmi bir teklif almadık. Ancak Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan bana çok mesaj gönderiyor. "Başkan Melnjnak'ı Fenerbahçe'ye gönder" diye. Şu anki planlamamızda Melnjak ile devam edeceğiz."
"Liglerin bitirilmesi güzel. Bu şartlarda bu ligi nasıl bitireceksiniz? Yabancı futbolcuları nasıl oynatacaksınız? Futbolcular evde oturuyorlar şu an antrenman yapmıyorlar. Tamamen sıkıntılı bir süreç. Kulüplerin içerisinde birçok sorun var. İlk seyircisiz oynadığımız dönemde Antalya'da oynansa maçlar çok iyi olurda ancak haziran ve temmuz aylarında o mevsimsel koşullarda nasıl oynayacaksınız? Bu psikolojik koşullarda oynamamız zor ancak federasyon ne derse uymak zorundayız. Anadolu kulüpleri için yayın geliri önemli bir maddi kaynaktı. Bu paranın gelmediği şartlarda ne yapabiliriz? Biz bunun üzerine düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olacağını bilmiyoruz. Antrenman yapmamış sporcuları yarın sahaya nasıl süreceksin? Sakatlıklar, problemler olmayacak mı?"
Hasan Kartal, İsmail Kartal ile ilgili "İsmail Kartal ile iyi bir şekilde gidiyorduk, oyuncu ile bir sorun oldu. Bizde kan değişikliği olsun istedik Ünal Karaman ile imzaladık. Ünal hocanın da şanssızlığı doğru düzgün antrenmana, maça çıkamadı. Ünal Karaman iyi bir hoca Trabzon'da da hizmeti oldu. Futbolun her yerinde istikrar olması lazım. " yorumunu yaptı.
Başkan Kartal, sezon başı Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili "Vedat bizde kendini daha iyi gösteriyordu. Fenerbahçe'de Vedat olmasa durumu daha kötü olabilirdi. Fenerbahçe eksiklerini tamamladığını Vedat daha faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı
Babel'den tepki çeken paylaşım
Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!
Ozan Kabak'ın bonservisi dudak uçuklattı!
Dünya yıldızı isim Türkiye'ye mi geliyor?
Fenerbahçe için Aykut Kocaman iddiası
Umut Meraş'tan iddialı sözler
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!
Sosa'dan Arjantin iddialarına yanıt
Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten vefat etti
Güney Kore'de ligler 8 Mayıs'ta başlayacak
Serie A'da sezonun bitiş tarihi belli oldu
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!
Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım
Cengiz Ünder'den 23 Nisan hediyesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum