Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir? Darısı Başımıza oyuncuları kimlerdir?

Darısı Başımıza, yaz ekranında sıcak bir aşk hikayesiyle yakında Show TV'de başlıyor. Fragmanları ile diziseverlerin ilgisini çekmeyi başaran Darısı Başımıza başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşıyor. Peki Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir, dizide hangi oyuncular oynuyor? İşte Darısı Başımıza dizisi hakkında merak edilenler...
Show TV’nin yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın yayın günü belli oldu. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza” 4 Temmuz Çarşamba günü ekran yolculuğuna başlıyor. Samimi hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.
Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan ve tanıtımlarıyla beğeni toplayan Darısı Başımıza yakında Show TV'de başlıyor. Ozan (Ozan Dolunay) sahilde dans eden Öykü’nün (Elif Doğan) güzelliğiyle büyülenirken, ikilinin yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Öykü gözyaşları içinde Cem’le (Özgün Karaman) evlenemeyeceğini söylerken, Canan (Nergis Kumbasar) ve Zerrin (Devrim Yakut) karşı karşıya geliyor. Öykü’nün, ablası Rüya’nın (Açelya Topaloğlu) “Cem’i seviyor musun?” sorusu karşısında yaşadığı kararsızlık dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.
“Cem’i seviyor musun?” #DarısıBaşımıza 4 Temmuz Çarşamba 20.00'de Show TV'de başlıyor! @darisibasimiza @modolunay @mselifdogan @devrimyakut @AcelyaTopaloglu @0zgunkaraman @nergis_kumbasarhttps://t.co/8J6Zap70ZJ pic.twitter.com/p0bUuXrSkr— Show TV (@ShowTV) 27 Haziran 2018
“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.
OYUNCU KADROSU
Darısı Başımıza oyuncu kadrosunda; Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut, Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı yer alıyor.
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