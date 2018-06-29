Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir? Darısı Başımıza oyuncuları kimlerdir?

Darısı Başımıza, yaz ekranında sıcak bir aşk hikayesiyle yakında Show TV'de başlıyor. Fragmanları ile diziseverlerin ilgisini çekmeyi başaran Darısı Başımıza başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşıyor. Peki Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir, dizide hangi oyuncular oynuyor? İşte Darısı Başımıza dizisi hakkında merak edilenler...

DARISI BAŞIMIZA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın yayın günü belli oldu. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza” 4 Temmuz Çarşamba günü ekran yolculuğuna başlıyor. Samimi hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.