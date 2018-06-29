MAGAZİN

Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir? Darısı Başımıza oyuncuları kimlerdir?

DİZİ HABERLERİ  | 29.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Darısı Başımıza, yaz ekranında Show TV'de başlayacak yeni dizi merak ediliyor. Genç oyuncu kadrosu yanında deneyimli oyuncuları ile Darısı Başımıza sıcak bir aşk hikayesi ile yakında başlıyor. Tanıtım fragmanı yayınlanan Darısı Başımıza, şimdiden diziseverlerin ilgisini çekti. Peki Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir, dizide hangi oyuncular oynuyor?

Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir? Darısı Başımıza oyuncuları kimlerdir?

Darısı Başımıza, yaz ekranında sıcak bir aşk hikayesiyle yakında Show TV'de başlıyor. Fragmanları ile diziseverlerin ilgisini çekmeyi başaran Darısı Başımıza başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşıyor. Peki Darısı Başımıza ne zaman başlıyor? Darısı Başımıza konusu nedir, dizide hangi oyuncular oynuyor? İşte Darısı Başımıza dizisi hakkında merak edilenler...

DARISI BAŞIMIZA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV’nin yeni dizisi “Darısı Başımıza”nın yayın günü belli oldu. Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Darısı Başımıza” 4 Temmuz Çarşamba günü ekran yolculuğuna başlıyor. Samimi hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi güçlü isimler yer alıyor.

DARISI BAŞIMIZA KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?

Yaz ekranını ısıtmaya hazırlanan ve tanıtımlarıyla beğeni toplayan Darısı Başımıza yakında Show TV'de başlıyor. Ozan (Ozan Dolunay) sahilde dans eden Öykü’nün (Elif Doğan) güzelliğiyle büyülenirken, ikilinin yakınlaştığı anlar dikkat çekiyor. Öykü gözyaşları içinde Cem’le (Özgün Karaman) evlenemeyeceğini söylerken, Canan (Nergis Kumbasar) ve Zerrin (Devrim Yakut) karşı karşıya geliyor. Öykü’nün, ablası Rüya’nın (Açelya Topaloğlu) “Cem’i seviyor musun?” sorusu karşısında yaşadığı kararsızlık dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

“Bir tutam aşk, bir yudum mutluluk ve bolca kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza’da ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) hayattan tek beklentisi çocuklarının mutlu yuvalar kurduklarını görebilmektir. Zerrin yakın zamanda çocuklarının mürüvvetini görmeyi beklemezken, Öykü’nün (Elif Doğan) evleneceği haberini vermesiyle dünyalar onun olur.

OYUNCU KADROSU

Darısı Başımıza oyuncu kadrosunda; Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut, Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı yer alıyor.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli olduKıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu
Deniz Akkaya evinde dolu kabusu yaşadıDeniz Akkaya evinde dolu kabusu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darısı başımıza ne zaman başlıyor oyuncuları konusu show tv

En Çok Okunan Haberler

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

İlginizi Çekebilir

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

Erkenci Kuş dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Erkenci Kuş için ilk yorumlar

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

İçerde dizisi hayranlarına müjde!

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. sezon finali fragmanı yayınlandı! (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. sezon finali fragmanı yayınlandı! (EDHO son bölüm izle)

Kadın Dizisi reytinglerde ne yaptı? Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde nerede?

Kadın Dizisi reytinglerde ne yaptı? Ufak Tefek Cinayetler reytinglerde nerede?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meleklerin Aşkı ne zaman başlıyor? Meleklerin Aşkı hikayesi nedir? Meleklerin Aşkı oyuncuları kimlerdir?

Meleklerin Aşkı ne zaman başlıyor? Meleklerin Aşkı hikayesi nedir? Meleklerin Aşkı oyuncuları kimlerdir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu

Deniz Akkaya evinde dolu kabusu yaşadı

Deniz Akkaya evinde dolu kabusu yaşadı

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu? (Konusu ve oyuncuları)

Erkenci Kuş 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş ilk bölümde neler oldu? (Konusu ve oyuncuları)

Kalbimin Sultanı 3. son bölüm izle: Anna, Sultan'dan neden kaçıyor? (Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi yayında!)

Kalbimin Sultanı 3. son bölüm izle: Anna, Sultan'dan neden kaçıyor? (Kalbimin Sultanı 4. yeni bölüm ilk sahnesi yayında!)

Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm izle: Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor! (Kalbimin Sultanı konusu ve oyuncuları)

Kalbimin Sultanı 3. yeni bölüm izle: Sultan, Anna’yı tekrar saraya çağırıyor! (Kalbimin Sultanı konusu ve oyuncuları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.