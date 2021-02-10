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Dark’ın yapımcıları bu sefer Tribes of Europa ile kafa karıştırmaya geliyor

10.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Netflix’in sevilen dizilerinden Dark’ın yapımcıları yeni dizileri Tribes of Europa ile iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Tribes of Europa,19 Şubat’ta prömiyerini yapacak.

Dark’ın yapımcılarından Netflix’e yeni bir dizi daha geliyor. Tribes of Europa adlı dizi 19 şubat tarihinde izleyicilerle buluşacak. Philip Koch ve Florian Baxmeyer’ın yönettiği Tribes of Europa, distopik bir geleceğe davet ediyor.

TRİBES OF EUROPA DİZİSİ HAKKINDA

Tribes of Europa, 2074’te Avrupa’ya, savaş hâlindeki mikro devletlerin hükmettiği bir anlatı. Altı bölümlük ilk sezon, eski Avrupa devletlerinin yok edildiği ve farklı misyonlara sahip kabilelere bölündüğü bir senaryoyu takip edecek. Hikâyenin merkezinde post-apokaliptik dönemecin ardından, kabileler arası iktidar savaşının ortasında, Avrupa’nın yeni seyrini değiştirmeye çalışan üç kardeş var.

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Barışçıl Origine kabilesinden Kiano, Liv ve Elja; gizemli bir küpün ellerine geçmesiyle birlikte, bölünmüş dünyanın kurtuluş ihtimalinin peşine düşüyor. Bu yolda da, kendilerini yeni çatışmaların ortasında buluyorlar.

Merak uyandıran dizide Enfant Terrible’daki performansı ile dikkat çeken Oliver Masucci ile birlikte; kardeş rollerini paylaşacak Henriette Confurius, Emilio Sakraya ve David Ali Rashed’i izleyeceğiz.

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