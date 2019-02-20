Darkest Dungeon 2 Duyuruldu

Red Hook Studios, PCGamer ile yaptığı röportajda, "combat" mekaniklerinin aynı formatta devam edeceğini ancak sunum açısından bazı “ayarlamaların” olacağını söyledi. Oyunun ilk versiyonundan altı karakter sınıfı ile birlikte “tamamen farklı bir metagame yapısı” bekleniyor.

Darkest Dungeon 2’nin hangi platformlar üstünde çıkarılacağı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Darkest Dungeon 2’deki maceramız The Howling End diye tehlikeli bir yerde geçecek. Teaser’da meşaledeki sahnede tanıdığımız birkaç silueti görüyoruz (Man-at-Arms, Highwayman, Hellion, Plague Doctor, the Grave Robber ve Leper), bu da ilk oyundan gelen karakter sınıflarını bir kez daha göreceğimiz anlamına geliyor. Orijinal Darkest Dungeon, Arbalest ve Houndmaster gibi zaman içinde DLC olarak yeni karakter sınıfları çıkarmıştı.

Oyunun henüz çıkış tarihi yok ancak orijinal oyun, şu an Steam platformu üzerinden 22 Şubat’a kadar indirimde. Oyun, 39.00 TL’den 9.75 TL’ye düşmüş durumda ve eğer DLC paketleri ve Soundtrack’i ile birlikte almak istiyorsanız, pakete 30.94 TL’den sahip olabilirsiniz.



