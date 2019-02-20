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Darkest Dungeon 2 Duyuruldu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 20.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Red Hook Studios'un sıra tabanlı oyunu olan Darkest Dungeon'ın devamı geliştirilme aşamasında. Darkest Dungeon 2 hakkında yayınlanan pek detay yok ancak en azından çıkışı kesin.

Darkest Dungeon 2 Duyuruldu

Red Hook Studios, PCGamer ile yaptığı röportajda, "combat" mekaniklerinin aynı formatta devam edeceğini ancak sunum açısından bazı “ayarlamaların” olacağını söyledi. Oyunun ilk versiyonundan altı karakter sınıfı ile birlikte “tamamen farklı bir metagame yapısı” bekleniyor.

Darkest Dungeon 2’nin hangi platformlar üstünde çıkarılacağı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Darkest Dungeon 2’deki maceramız The Howling End diye tehlikeli bir yerde geçecek. Teaser’da meşaledeki sahnede tanıdığımız birkaç silueti görüyoruz (Man-at-Arms, Highwayman, Hellion, Plague Doctor, the Grave Robber ve Leper), bu da ilk oyundan gelen karakter sınıflarını bir kez daha göreceğimiz anlamına geliyor. Orijinal Darkest Dungeon, Arbalest ve Houndmaster gibi zaman içinde DLC olarak yeni karakter sınıfları çıkarmıştı.

Oyunun henüz çıkış tarihi yok ancak orijinal oyun, şu an Steam platformu üzerinden 22 Şubat’a kadar indirimde. Oyun, 39.00 TL’den 9.75 TL’ye düşmüş durumda ve eğer DLC paketleri ve Soundtrack’i ile birlikte almak istiyorsanız, pakete 30.94 TL’den sahip olabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Darkest Dungeon 2 Red Hook Studios

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