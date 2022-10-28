Darmaduman dizisinin yıldızı Mert Yazıcıoğlu yarı çıplak pozlarını paylaştı! 'Mert Bey ne yapıyorsunuz?'

En son Aşk 101 ve Bir Annenin Günahı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde Darmaduman dizisinde rol alıyor. Dizide Kerem karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı yarı çıplak koltuk pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Takipçileri, Mert Yazıcıoğlu'nun paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, ''Mert Bey ne yapıyorsunuz?'', ''Ateş ediyorsun'' ve ''Yunan heykeli'' tarzında övgü dolu yorumlarda bulundu.
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümünü bitiren Mert Yazıcıoğlu, 2011 yılında yayınlanan Dedemin İnsanları filmiyle oyunculuğa başlamıştı.
Daha önce Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarda başrolde yer alan yakışıklı oyuncu, Darmaduman dizisiyle televizyon ekranlarına dönüş yaptı.
Instagram'da epey aktif olan Mert Yazıcıoğlu'nun 1 milyonu aşkın takipçisi mevcut.