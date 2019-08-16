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DARPA yepyeni bir drone teknolojisi üzerine çalışıyor

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TEKNOLOJİ  | 16.08.2019 08:01 | Son Güncelleme

Drone modelleri neredeyse her alanda kullanıma sunuluyor. Bazıları bu modelleri kültür amaçlı kullanırken, bazıları da sağlık için tercih edebiliyor. Ancak hiçbirisi çok fazla ürkütücü değilken savunma amaçlı kullanılması işleri biraz değiştirebiliyor. DARPA 250 drone ile ürkütücü bir video çekti.

DARPA yepyeni bir drone teknolojisi üzerine çalışıyor

Dünyanın en gizemli kuruluşlarından birisi olarak bilinen DARPA Offensive Swarm Enabled Tactics isimli bir program başlattı. Bu program OFFSET olarak da adlandırılıyor ve birçok kişi tarafından son derece tehlikeli görülüyor. Bu program sayesinde tek bir bilgisayardan 250 farklı drone modelini kontrol etmek son derece kolay hale geliyor.

Daha çok karmaşık kentler için tasarlanan bu proje hakkında ilginç bir fikir ortaya atıldı. DARPA yetkililerinden bazıları, 250 farklı drone modelini tek bilgisayar üzerinden denedikleri bir video çekmek istedi. Her ne kadar bu proje gizli tutulmaya çalışılsa bile, yine de ufak bir gösteri videosu yayınlandı. Uzun mesafeleri görmenin oldukça zor olduğu şehirlerde bu teknolojinin büyük destek vereceği düşünülüyor.

Peki sizce de DARPA yetkilileri bu drone sürüsü ile ne yapmak istiyor? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
drone darpa

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