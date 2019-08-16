DARPA yepyeni bir drone teknolojisi üzerine çalışıyor

Dünyanın en gizemli kuruluşlarından birisi olarak bilinen DARPA Offensive Swarm Enabled Tactics isimli bir program başlattı. Bu program OFFSET olarak da adlandırılıyor ve birçok kişi tarafından son derece tehlikeli görülüyor. Bu program sayesinde tek bir bilgisayardan 250 farklı drone modelini kontrol etmek son derece kolay hale geliyor.

Daha çok karmaşık kentler için tasarlanan bu proje hakkında ilginç bir fikir ortaya atıldı. DARPA yetkililerinden bazıları, 250 farklı drone modelini tek bilgisayar üzerinden denedikleri bir video çekmek istedi. Her ne kadar bu proje gizli tutulmaya çalışılsa bile, yine de ufak bir gösteri videosu yayınlandı. Uzun mesafeleri görmenin oldukça zor olduğu şehirlerde bu teknolojinin büyük destek vereceği düşünülüyor.

Peki sizce de DARPA yetkilileri bu drone sürüsü ile ne yapmak istiyor? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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