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Datça'da, akademi bahçesinde sergilenen tanrıça heykellerine saldırı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.04.2019 07:29 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. 200 mermer heykelden 2'si tamamen, 2'si ise kısmen parçalandı. Jandarma ekipleri, saldırgan veya saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Datça'da, akademi bahçesinde sergilenen tanrıça heykellerine saldırı

UKKSA'da, 9 yıldır oluşturulan ortak çalışma gruplarında yerli- yabancı heykeltıraşlar, hayallerindeki tanrıça figürlerini mermerde şekillendirdi. Yapılan heykellerden 200'ü, UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenip, satışa çıkarıldı. Heykellere, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasının bulunmadığı akademinin bahçesindeki heykellerden 2'si tamamen parçalanırken, 2'si devrilerek, hasar gördü. Bu sabah saldırının fark edilmesi üzerine akademi yetkilileri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine akademiye gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Saldırıyı kim ya da kimlerinin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

'ZARAR 40- 50 BİN TL CİVARINDA'

İstanbul'da bulunan ve telefonda DHA muhabirine açıklama yapan UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin, olayın kaygı verici olduğunu belirterek, "Gerçekten çok şaşkınız. Böyle bir saldırıyı kim ya da kimler yapar bilemiyorum. Bu olayı münferit bir saldırı olarak görmek istiyoruz. Umarım, bir daha tekrarlanmaz. Meydana gelen zararın 40- 50 bin TL civarında olduğunu söyleyebilirim. En kısa sürede, akademinin çevresine güvenlik kameraları yerleştireceğiz. Açık hava müzemizde halen yerli ve yabancı sanatçılara ait 200'e yakın mermer heykel sergileniyor. Gelip gezenlerden ücret dahi talep etmiyoruz" diye konuştu.

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Saldırıyı duyup, olay yerine koşan sanatseverlerden yazar ve araştırmacı Ali Tiyar Gök (74) ise olayın üzüntü verici olduğunu, UKKSA'nın, Türkiye'de ilki gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Binlerce yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan bu topraklarda, sanatın yeniden yeşermesini sağlayan akademiye karşı yapılan bu çirkin saldırı hepimizi üzdü. UKKSA, her yıl tüm dünyadan gelen onlarca sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel, seramik çalışmaları yapılıyor. Konserler düzenleniyor, sergiler açılıyor. Binlerce sanatsever her yıl buraya akın ediyor. Yaşananlar çok üzücü""Gerçekten çok şaşkınız dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
datça tanrıça heykeli

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