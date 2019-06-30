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Datça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 30.06.2019 23:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde dalgıçlar, sudan 1.5 top eşya çıkardı.

Datça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldı

Kumluk plajı açıklarında, bugün 17.00 ile 18.30 saatleri arasında, Liman Başkanı Selçuk Arslan ve 7'si dalgıç 13 kişinin katılımı ile deniz dibinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, sudan çıkartılan eşyalar hayrete düşürdü. Dalgıçlar denizden otomobil lastiğinden metal eşyalara, meşrubat şişelerinden, teknelerin motor kapaklarına kadar yaklaşık 1,5 ton eşya çıkarıldı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar, belediye temizlik ekiplerine teslim edilerek, katı atık depolama tesislerine gönderildi.

ATIKLAR HER YIL AZALIYOR

Kumluk sahilinde yapılan dehiz dibi temizliğine katılan dalgıçlar adına konuşan İnşaat Mühendisi Levent Özberk, her yıl 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda ilçe merkezindeki bir sahilde deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi. Özberk, “Deniz kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği her yıl tekrarlıyoruz. Sevindirici olan, her geçen yıl denizden çıkan atıkların azalıyor olmasıdır. Gönül ister ki, deniz dibinden tek bir çöpün bile çıkmadığı bir gün olsun. Umarız bu hayalimiz bir gün gerçek olur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla datça

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