Mynet Trend

Datça'da yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.06.2019 22:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde 7 yıl aradan sonra Akdeniz foku görüntülendi.

Datça'da yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyılarında tekne turları düzenleyen kaptan Ayhan Çıraklık (55), öğlen saatlerinde, müşterilerini gezdirirken, Akvaryum Koyu'nda kıyıdan 50 metre açıkta, denizde yüzen Akdeniz foku ile karşılaştı. Yakaladığı orfoz balığını yerken tek kare fotoğrafı alınabilen Akdeniz foku, daha sonra kayıplara karıştı. Akdeniz fokunu fotoğraflayan Çıraklık, "Datça denizlerinde uzun bir süredir Akdeniz foku görülmüyordu. Tekrar bir fok görünce çok heyecanlandım. Umarım tekrar karşılaşırız" dedi.

FOK BADEM'İ HATIRLATTI

Akvaryum Koyu'nda görülen sevimli fok akıllara fok Badem'i getirdi. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2006 yılında henüz 1.5 aylık bir yavru iken yaralı halde bulunup, Foça Fok Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan ve tekrar denize salıverildikten sonra Ege ve Akdeniz sahillerini mesken tutan dişi fok Badem'in, 2012 yılından bu yana bir daha izine rastlanılmadı. Denize bırakılmasından sonra sık sık Datça'ya gelmesi nedeniyle, Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Elbruz Denge'ye 2012 yılında yaptırılıp, limana konulan 'Fok Badem' heykeli, özellikle çocukların ve tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı' Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Meteoroloji saat verip uyarmıştı! 15 dakika yettiMeteoroloji saat verip uyarmıştı! 15 dakika yetti
Turistin sorusu genci zor durumda bıraktıTuristin sorusu genci zor durumda bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla datça akdeniz foku

En Çok Okunan Trend Haberler

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından bir tabak kurt çıktı

Mahalleyi ayağa kalktı! Eskort sitesinden tanıştığı kişi...

Mahalleyi ayağa kalktı! Eskort sitesinden tanıştığı kişi...

Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi

Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji saat verip uyarmıştı! 15 dakika yetti

Meteoroloji saat verip uyarmıştı! 15 dakika yetti

Turistin sorusu genci zor durumda bıraktı

Turistin sorusu genci zor durumda bıraktı

Batman’da ebabil kuşu bulundu

Batman'da bulundu! "Kutsal olarak bilinir"

Gözde turizm merkezi Akçay, araç girişine kapatıldı

Gözde turizm merkezi araç girişine kapatıldı

Eskort sitesinden tanıştığı kişiyi, transseksüel olduğunu öğrenince darp etti

Mahalleyi ayağa kalktı! Eskort sitesinden tanıştığı kişi...

Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı, tutuklandı

Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.