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Datça ve Çeşme'deki yangınlardan sonra Gökhan Özoğuz isyan etti: Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana...

14.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz Çeşme ve Datça'da çıkan orman yangınları sonrası isyan etti. İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının kontrol altına alındığı haberleri sonrası zaman zaman yaptığı yorumlarla ön plana çıkan Gökhan Özoğuz "Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bu kadar talan edilip aciz kalmamıştı" dedi.

Datça ve Çeşme'deki yangınlardan sonra Gökhan Özoğuz isyan etti: Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana...

Hem Datça hem de Çeşme'den gelen orman yangını haberleri herkesi üzdü. Datça'da alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken yerleşim bölgelerinde oturan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiğini açıklandı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının ise kontrol altına alındığı son dakika haberleri olarak duyuruldu.

Athena Grubu'nun solisti yangın haberleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Gökhan Özoğuz yaşananlara isyan ederek "Bir garibanın eline üç beş kuruş ver, şuraları yaktır da oteli yapalım furyası durmuyor. Memleket Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana bu kadar talan edilip aciz kalmamıştı" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Datça ve Çeşme'deki yangınlarla ilgili paylaşım: THK uçağını havada görmek sevindiriciŞahan Gökbakar'dan Datça ve Çeşme'deki yangınlarla ilgili paylaşım: THK uçağını havada görmek sevindirici

Şahan Gökbakar da geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda "THK uçağını havada görmek sevindirici. Rüzgar sabah karşı duracak. Yarın ve öbür gün rüzgar yok. Oralarda kontrol altına alınabilir düşüncesindeyim. Tüm mücadele edenlere kolay gelsin" paylaşımı yapmıştı.

SON DAKİKA | Datça ve Çeşme'deki yangında son durum! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındıSON DAKİKA | Datça ve Çeşme'deki yangında son durum! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı


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Gökhan Özoğuz
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