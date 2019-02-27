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Datome'den Kepa - Sarri tartışmasına Obradovic örneği!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 27.02.2019 08:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome, Chelsea’de kaleci Kepa Arrizabalaga ve teknik direktör Maurizio Sarri arasında yaşanan tartışma hakkında Zeljko Obradovic örneğini verdi.

Datome'den Kepa - Sarri tartışmasına Obradovic örneği!

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, Chelsea - Manchester City maçında Kepa ile Maurizio Sarri arasında yaşananlara yönelik soruya ilginç bir cevap verdi.

Datome, Twitter’dan konu hakkında kendisine gelen ”Bu durumda Obradovic ne yapar?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

İtalyan basketbolcu, ”Kepa, bu hareketi Obradovic’e yapsa canlı olarak kurtulamazdı.” cevabını verip güldü.

Datome’nin bu cevabı, kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Luigi Datome Gigi Datome Datome Obradovic Fenerbahçe Beko Kepa Arrizabalaga Mauricio Sarri

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