Datome'den Kepa - Sarri tartışmasına Obradovic örneği!

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, Chelsea - Manchester City maçında Kepa ile Maurizio Sarri arasında yaşananlara yönelik soruya ilginç bir cevap verdi.
Datome, Twitter’dan konu hakkında kendisine gelen ”Bu durumda Obradovic ne yapar?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
İtalyan basketbolcu, ”Kepa, bu hareketi Obradovic’e yapsa canlı olarak kurtulamazdı.” cevabını verip güldü.
Datome’nin bu cevabı, kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.
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