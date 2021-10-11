Daum: Kuntz için intihar görevi

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik adam Christoph Daum, Bild'de konuk olduğu "Lage der Liga" programında konuştu.

Bild’e açıklamalarda bulunan Daum, Kuntz’un Türkiye tercihi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun bir intihar görevi olduğunu ve ona kabul etmemesi gerektiğini söyledim. Kuntz’a bir tavsiye verecek olsam; Almanya U21 Milli Takımı’ndan sonra Türk Milli Takımı’na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim.”

