Davaro filmi Ordu'da gerçek oldu!

Halk arasında Türbe ve Tepe Mezarlığı olarak bilinen mezarlıkta bazı mezarların kıbleye ters, bazılarının ise kıbleden yönünden uzak olması dikkat çekti.

Ünye'nin Atatürk Mahallesi Tepe Yolu üzerinde bulunan ve halk arasında Tepe ve Türbe Mezarlığı olarak bilinen mezarlığın diğerlerine göre farklı olduğu görüldü. İlçenin en büyük mezarlarından birisi olan Türbe Mezarlığı'na defnedilen kişiler kıble yönüne zıt ya da kıbleye yakın defnedildikleri belirlendi.

Kemal Sunal'ın "Davaro" filmindeki bir sahnesinde yaşanan olayda İlyas Salman'ın Kemal Sunal'a "Hortum neredeyse beni oraya doğru gömeceksin" dediği sahnesini akıllara getirdi. Yaklaşık yüz yıllık mezarların olduğu alanda ölen kişilerin çarpık bir şekilde gömülerek defnedildiği görülürken, bu olayın ise hala mezarlığın bazı yerlerinde devam ettiği gözlemlendi.

Çocukluğunun bu bölgede geçtiğini ifade eden mahalle sakini 69 yaşındaki Ergin Onat, "Eskiden mezarlıkta birisi vefat ettiği zaman mezar kazan kişiler kıbleye dönük bir şekilde kazılarını yaparlardı. Fakat bu mezarlığın bazı yerlerinde anlayamadığımız bir olay var. Ya arazinin şekline göre mezar kazımı gerçekleşmiş ya da bazı vatandaşlarımızda kıbleyi hesap ederek kazı gerçekleştirmiş. Biz bu olayı daha önce fark edemedik. Yıllardır Ünye'deyim böyle bir şeyi yeni gördüm” dedi.