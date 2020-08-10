Davetiye sözleri: Sevdiklerinizin kalplerine dokunan anlamlı sözler

Sevdiğiniz kişi ile yeni bir hayat kurmak ya da oğlunuzun sünnet düğünü için atılan adımlar davetiyeler sayesinde çevrenize duyurulur. Özel anlarınıza tanıklık edecek olan yakınlarınızı güzel sözlerle davet etmek ise büyük bir onur yaşatır. Seçilen her kelimenin sizi yansıtmasını istiyorsanız en anlamlı davetiye sözleri ile bu dileğinizi gerçekleştiriyoruz.Haydi, merak uyandıran davetiye sözlerini seçme vakti...

Davetiye Sözleri

Düğünden sünnete, mekan açılışına kadar çeşitli konularda birbirinden güzel davetiye sözlerini sizlerle paylaşıyoruz:

Sevenlerin kavuştuğu bir film çekeceğiz. Tek eksiğimiz sizin de bu mutlu günümüzde başrol oynamanız.

Kalbimin sahibini buldum, yüzüklerimiz hazır. Sadece sizleri görmektir dileğimiz.

Korkacaksın, rengin solacak, ağlayacaksın dediler. Babamın oğluyum ben. Kim korkar sünnetten. Bütün sevenlerimi bekliyorum...

Yeni iş yerimize uğur getirecek olan dostlarımızla bir arada olmayı isteriz.

Sizin için hazırladığımız en özel düğün davetiye sözleri ile herkes sevincinize şahit olacak.