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Davetiye sözleri: Sevdiklerinizin kalplerine dokunan anlamlı sözler

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Özel günlerinizde sevdiklerinizle bir arada olmanın mutluluğu elbette paha biçilemez. Gönüllere akan güzel davetiye sözleri ile çağrınız kayıtsız kalmasın...

Davetiye sözleri: Sevdiklerinizin kalplerine dokunan anlamlı sözler

İçindekiler

  • Davetiye Sözleri
  • Düğün Davetiye Sözleri
  • Nişan Davetiye Sözleri
  • Duyulmamış Davetiye Sözleri
  • Sünnet Davetiye Sözleri
  • Dini Davetiye Sözleri
  • İş Yeri Açılış Davetiye Sözleri
  • Komik Davetiye Sözleri
  • Romantik Davetiye Sözleri

Sevdiğiniz kişi ile yeni bir hayat kurmak ya da oğlunuzun sünnet düğünü için atılan adımlar davetiyeler sayesinde çevrenize duyurulur. Özel anlarınıza tanıklık edecek olan yakınlarınızı güzel sözlerle davet etmek ise büyük bir onur yaşatır. Seçilen her kelimenin sizi yansıtmasını istiyorsanız en anlamlı davetiye sözleri ile bu dileğinizi gerçekleştiriyoruz.Haydi, merak uyandıran davetiye sözlerini seçme vakti...

Davetiye Sözleri

Düğünden sünnete, mekan açılışına kadar çeşitli konularda birbirinden güzel davetiye sözlerini sizlerle paylaşıyoruz:

  • Sevenlerin kavuştuğu bir film çekeceğiz. Tek eksiğimiz sizin de bu mutlu günümüzde başrol oynamanız.

  • Kalbimin sahibini buldum, yüzüklerimiz hazır. Sadece sizleri görmektir dileğimiz.

  • Korkacaksın, rengin solacak, ağlayacaksın dediler. Babamın oğluyum ben. Kim korkar sünnetten. Bütün sevenlerimi bekliyorum...

  • Yeni iş yerimize uğur getirecek olan dostlarımızla bir arada olmayı isteriz.

Düğün Davetiye Sözleri

Sizin için hazırladığımız en özel düğün davetiye sözleri ile herkes sevincinize şahit olacak.

  • Sevgi güzellikte saklıdır. Güzellik ise emekte... Emekle güzelleşen sevgimize sizin de şahitlik etmesi bizleri gururlandırır. En mutlu günümüzde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyarız.

  • Hep soruyordunuz bize. Evlilik ne zaman diye. Düğünümüz var işte. Aramızda olun bu özel günümüzde.

  • Yuva kurmak istedik. Ömür boyu mutlu mesut yaşamak dileğimiz. Siz de bu mutlu günümüze tanıklık eder misiniz?

  • Gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler dedi ailelerimiz. Takıldı parmaklara yüzüklerimiz. Düğün günü yanımızda olmanız bizi mutlu edecek sevgili büyüklerimiz.

    • Nişan Davetiye Sözleri

    Sevdiğiniz kişiyle nişanlanmanın heyecanını çevrenizle paylaşmak için en özel nişan davetiye sözlerine bakabilirsiniz.

    • Sevdik birbirimizi, sevgi ve saygı temelli. Biz hazırız evlilik yolundaki ilk adıma. Bu özel günümüzde sizleri yanımızda görmek isteriz.

    • Hayatta karşımıza çıkacak güzellikler ve zorluklar karşısında söz verirken siz kıymetli dostlarımızla birlikte olmak isteriz.

    • Tatlı bir heyecan var içimizde ömür boyu sürmesini istediğimiz. Yüzükler takılırken siz de şahidimiz olur musunuz?

    • Biz mutlu olmayı seçtik, ellerimizi kenetledik. Kararımızı verdik, bir nişan istedik. Sizi de aramızda görmeyi diledik.

    Duyulmamış Davetiye Sözleri

    Düğün davetiye seçiminin ardından nasıl bir söz yazılacağı hakkında genellikle kararsız kalınır. Peki, duyulmamış davetiye sözleri ile sevdiklerinize hoş bir çağrı yapmaya ne dersiniz? Farklı davetiye sözleri ile en özel gününüz hafızalara yerleşsin.

    • Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi sevdalandık birbirimize. Yeni bir aşk efsanesine tanıklık etmek ister misiniz?

  • Alışveriş yaparken eşime yardım edeceğime; futbol izlerken kocama eşlik edeceğime... Lafın kısası, daima birbirimizin yanında olacağımıza söz verdiğimiz bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmek isteriz.

  • Sonsuz bir yolculuğa çıkıyoruz, kalplerimizin aynı duyguyla attığı. Hayatımızın en özel gününde bize eşlik eder misiniz?

  • Bir lades oyunu bizim hikayemiz. Nesine diye sorarsanız, ömür boyu sevmeye deriz. Bu mutlu günümüzde siz değerli dostlarımızı yanımızda isteriz.

  • Sevgimizle yeşerdi umutlarımız. Yuva kurmakta kararlıyız. Sizler olmadan mutluluk yaşanmaz. Bu sevenleri dostlarımız yalnız bırakmaz.

    • Sünnet Davetiye Sözleri

    Oğlunuzun sünnet düğününe hazırlanırken her şeyin mükemmel olmasını istersiniz. Yakın dostlarınızla beraber geçireceğiniz bu özel gün için davetiyenizde neler yazacak? Endişelenmeyin, en güzel sünnet davetiye sözleri size yardımcı olmaya hazır!

    • Ailemin ilk göz ağrısıyım. Babamın en iyi yardımcısıyım. Sayın büyüklerim size sesleniyorum: Unutulmaz bir sünnet düğünü yaşamak istiyorum.

    • Artık büyüdüm, erkek olmaya adım atıyorum. Çaktırmayın, biraz da korkuyorum. Bu sevinçli günüme büyüklerimi bekliyorum.

    • Oğlumuz diyor ki: Sünnetçi amca azıcık parça alacak. Biraz heyecanım olacak. Siz gelirseniz bu küçüğünüz mutlu olacak.

  • Duydum ki sünnet olmadan adam olunmazmış. İşte, buradayım sünnetçi amca. Son kez söylüyorum sana acımayacak ama. Bütün sevdiklerim gelince güç verecek bana.

    • Dini Davetiye Sözleri

    Allah'ın emri olan izdivacı dini emirlere uygun bir merasimle yerine getirmek için aileler birtakım hazırlıklar yapar. Evlenecek olan çiftler için hazırladığımız en güzel dini davetiye sözleriyle çağrınıza anlam katmak ister misiniz?

    • Hayırlı bir eş, mutlu bir yuva vardı dualarımızda. Allah (c.c) kaderimizi birleştirdi evlilik yolunda. Bu hayırlı günümüzde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarız.

    • Şükür ettik Allah (c.c)'a ömrümüz nasip oldu birbirimize diye. Ahirete kadar yemin ettiğimiz sevdamıza şahitlik etmenizi en içten duygularla temenni ederiz.

    • Bismillahirrahmanirrahim! Allah'a hamd olsun emrini yerine getirmeyi, rahmet peygamberi Resul-i Ekrem Efendimizin sünnetine uymayı nasip etti. İslam aleminin temeli olan aile müessesesini kurmak istiyoruz. Düğünümüz hayır dualarınızla daha da güzelleşecek. Bu mutlu günümüze teşrifinizden mutluluk duyarız.

    • Hep dua ettik, hakkımızda hayırlısını ve gönlümüzden geçenin hayırlı olmasını. Dualarımızın kabul olduğu bu güzel günde sevdiklerimizi de görmekten onur duyarız.

    İş Yeri Açılış Davetiye Sözleri

    Büyük emekler sonucunda açtığınız iş yerinizin açılışında yakın dostlarınızı görmek için hazırlıklarınız tamam mı? Peki, tek eksiğiniz iş yeri açılış davetiye sözleri mi? Sizi tanıtacak en uygun mekan açılış davetiye sözleri burada!

    • Şirketimizin açılış töreninde siz kıymetli dostlarımızı görmek bizi onurlandırır.

    • Ülkemiz için hayırlı bir projeyi hayata geçirirken mekanımıza teşrif etmenizden onur duyacağız.

    • Sağlam adımlarla ilerleyerek bugüne kadar gelebildik. Yeni şubemizin açılışında saygıdeğer iş ortaklarımızı ve dostlarımızı görmekten kıvanç duyarız.

    • Çocuk eğitiminde öncü kuruluşumuzun yeni şubesini açarken sizden alacağımız güçle daha da ileriye gideceğiz. Açılış merasimine katılmanız bizi mutlu edecek.

    Komik Davetiye Sözleri

    Özel gününüze farklılık katmak için sıcak ve samimi bir davete kimse hayır diyemez. Komik davetiye sözleri ile sevdiklerinize değerli olduklarını hissettirebilirsiniz.

    • Açık havada gösterime girecek olan ''Çılgın İkili Evleniyor!'' filmini seyretmeye hazır mısınız? Bu sırrı sadece size söylüyorum. Yazılan tarihte belirlenen mekanda buluşmak dileğiyle...

    • Saygıdeğer büyüğüm, evlenmedim diye bana kızıyordun. İşte, dileğin kabul oldu. Şimdiden takıları hazırlamaya başlayabilirsin!

    • Bekarlık sultanlıktır diyenlere hep kızıyordum. Şimdi anladım ki bu sözleri söyleyenler zaten evliymiş. Bekarlığa elveda demeden önce yanımda olmanı, bana güç vermeni istiyorum.

    • Hanimiş kızım, hanimiş oğlum diyerek sevilirdik küçükken. Hanimiş gelinim, neredeymiş damadım denilince anladık ki büyüdük. Çok istediniz madem işte düğün, işte dernek.

  • Mutluluk mahkemesi kuruldu. Hakim bey, sonsuza dek mutlu aşıklar olarak kalacaksınız dedi ve kırdı kalemi. Eee, bizi ziyarete gelmeyecek misiniz?

    • Romantik Davetiye Sözleri

    Müstakbel eşinizle dünyaevine girerken en romantik davetiye sözlerini yazmak istemez misiniz? Romantik çiftlere özel hazırlanan sözlere mutlaka bir göz atın.

    • Kalbimin sahibi oldu, gözleri esir düştü gözlerime. Bizimkisi Kerem ile Aslı misali bir sevda. Bu değerli anları yaşarken yanımızda olmanızdan mutluluk duyarız.

    • Seni düşündüğüm gibi geceler uzun olsaydı, kesinlikle sabah olmazdı dedik birbirimize. Aynı duygularla konuşan bu iki genç sizin varlığınızla sevinecek.

    • Şiirler yazdık birbirimize. Hiç susmadı telefonlarımız... Tarif edemiyorum aşkımı size. Gözlerimizden okunan bu sevdaya tanıklık etmek ister misiniz?

    • Tek dileğimdi seninle evlenmek. Biliyorum tüm sevdiklerimiz düğünümüze gelecek.
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