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David Beckham 2020’deki görüntüsünü paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.04.2019 13:55 | Son Güncelleme

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, bilgisayar programı kullanarak değiştirdiği fotoğrafıyla gelecek yıl nasıl görüneceğini esprili bir dille hayranlarıyla paylaştı.

David Beckham 2020’deki görüntüsünü paylaştı

Eski futbolcu David Beckham, sosyal medyadan yaptığı esprili paylaşımla gündemde.

43 yaşındaki Beckham, bilgisayar programıyla kendini hem dişsiz hem de saçsız birine dönüştürerek 2020’deki muhtemel görüntüsünü oluşturdu.

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Beckham, fotoğrafını “2020’de alacağım görünüm. Ne kadar şanslısın Victoria” notuyla paylaştı.

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Eski Manchester United’lı futbolcunun “Gelecek parlak” diye paylaştığı, bilgisayar programıyla yaratılmış dişsiz ve saçsız hali takipçilerini çok eğlendirdi.

Victoria Beckham’la evli olan dört çocuk babası David Beckham’ın kendiyle dalga geçebiliyor olması, hayranlarının takdirini kazandı.

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David Beckham David Beckham son hali
 

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