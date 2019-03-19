Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

2020'de MLS'te boy gösterecek takımı Inter Miami'yle etkileyici bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın çılgın planları var. 25 bin kişilik stat yapımı geçen yılın Kasım ayında onay almıştı. Beckham, stadı doldurabilmek için iyi bir takım kurmaya çalışacak. İddialara göre İngiliz efsanesinin hedefinde 34 yaşında olan Cristiano Ronaldo ile 31 yaşındaki Lionel Messi var.

"FUTBOLDA NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ"

Beckham, "Herkesin gönlündeki takımda Leo ve Cristiano yer alır. Kariyerlerin son dönemlerinde olmalarına rağmen halen çok yüksek peformans gösteriyorlar. Onlar futbolu hiç bırakmayacakmış gibi oynuyorlar" diye konuştu.

"Böyle oyuncuların yaşları kaç olursa olsun takımlarından ayrılmaları zordur" diyen Beckham "Fakat göreceğiz. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin" diyerek hayalinin peşinden koşacağının sinyallerini de verdi.

Eğer Beckham'ın hayali gerçekleşirse bir ilk de yaşanacak. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kariyerlerinin son döneminde de olsa profesyonel olarak aynı takımda forma giyecek.

