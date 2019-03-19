SPOR

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

Efsane futbolculardan David Beckham'ın dünyayı yerinden oynatacak bir hayali var; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu aynı takımda oynatmak...

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

2020'de MLS'te boy gösterecek takımı Inter Miami'yle etkileyici bir başlangıç yapmak isteyen Beckham'ın çılgın planları var. 25 bin kişilik stat yapımı geçen yılın Kasım ayında onay almıştı. Beckham, stadı doldurabilmek için iyi bir takım kurmaya çalışacak. İddialara göre İngiliz efsanesinin hedefinde 34 yaşında olan Cristiano Ronaldo ile 31 yaşındaki Lionel Messi var.

"FUTBOLDA NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ"
Beckham, "Herkesin gönlündeki takımda Leo ve Cristiano yer alır. Kariyerlerin son dönemlerinde olmalarına rağmen halen çok yüksek peformans gösteriyorlar. Onlar futbolu hiç bırakmayacakmış gibi oynuyorlar" diye konuştu.

"Böyle oyuncuların yaşları kaç olursa olsun takımlarından ayrılmaları zordur" diyen Beckham "Fakat göreceğiz. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin" diyerek hayalinin peşinden koşacağının sinyallerini de verdi.

Eğer Beckham'ın hayali gerçekleşirse bir ilk de yaşanacak. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kariyerlerinin son döneminde de olsa profesyonel olarak aynı takımda forma giyecek.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
İstanbullulara müjde! Mahalle maçları geri geliyorİstanbullulara müjde! Mahalle maçları geri geliyor
'Son söz VAR hakeminin olmalı''Son söz VAR hakeminin olmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
david beckham lionel messi cristiano ronaldo Inter Miami

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

Fenerbahçe'ye Sergen Yalçın darbesi!

G.Saray'da sürpriz ayrılık! Anlaşma tamam

G.Saray'da sürpriz ayrılık! Anlaşma tamam

İstanbullulara müjde! Mahalle maçları geri geliyor

İstanbullulara müjde! Mahalle maçları geri geliyor

'G.Saray F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenecek'

'G.Saray F.Bahçe'yi Kadıköy'de yenecek'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü

Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

Beckham'ın dünyayı ayağa kaldıracak planı ortaya çıktı

Binali Yıldırım açıkladı! Mahalle maçları geri geliyor

İstanbullulara müjde! Mahalle maçları geri geliyor

Lale Orta: Sahada son söz orta hakemde değil, VAR hakeminde olmalı

'Son söz VAR hakeminin olmalı'

Libya, Tunus maçına 3 bin taraftarı ücretsiz götürüyor

3 bin taraftar ücretsiz gidiyor!

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular

İşte Çanakkale Savaşı'nda şehit olan futbolcular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.