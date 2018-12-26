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David Beckham'ın hindi paylaşımını Türkler yanlış anlayınca...

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

David Beckham sosyal medya sayfasından Noel gecesi hindi kestiği fotoğrafları paylaştı. Ünlü isim, fotoğrafı İngilizce hindi anlamına gelen 'Turkey' ifadesiyle paylaşınca sosyal medya karıştı.

David Beckham'ın hindi paylaşımını Türkler yanlış anlayınca...

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, sosyal medya sayfasından hindi kestiği fotoğrafları 'Turkey perfection (Hindi mükemmel) notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Beckham'ın bu paylaşımındaki hindi anlamına gelen 'Turkey' kelimesini yanlış anlayan Türk hayranları ise yorum yağdırdı.

Sosyal medyada kendisini takip eden Türk hayranları bu paylaşımın altına yorum yağdırmaya başladı. Büyük bir kesim ise Beckham'ın paylaşımının hindiyle ilgili olduğunu 'Turkey' kullanımının da yine bu kelimenin İngilizce karşılığıyla alakalı olduğunu yazdı.

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Ancak birçok hayranı, ünlü ismin paylaşımının altına Türk bayrağı emojisini koyarak ülkeye davet etti.


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David Beckham David Beckham turkey

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