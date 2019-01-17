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Beckham’ın köpeğinin battaniyesinin fiyatı şoke etti

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 11:47 | Son Güncelleme

Victoria Beckham, geçtiğimiz günlerde, eşi David Beckham'ın köpeğiyle uyurken bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Beckham'ın köpeğinin üzerine örtülü olan battaniyenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Beckham’ın köpeğinin battaniyesinin fiyatı şoke etti

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, geçtiğimiz günlerde, eşi David Beckham'ın köpeğiyle uyurken bir fotoğrafını ‘Babasıyla öğlen şekerlemesi' notuyla paylaştı.

Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin gözünden kaçmadı.

Beckham'ın köpeğinin üzerinde kırmızı Louis Vuitton marka battaniyenin köpekler için özel olarak tasarlandığı ve değerinin 5 bin sterlin (yaklaşık 35 bin TL) olduğu öğrenildi.

Battaniyenin 35 bin TL olması, pek çok kullanıcı tarafından ‘Köpeğine verdiği değer' olarak değerlendirilse de, bazı kullanıcılar da bu kadar parayı bir battaniyeye vermenin çok gereksiz olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
David Beckham takipçi köpek battaniye

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