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David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

David ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn de çapkınlık konusunda bir zamanlar babasının olduğu gibi. Brooklyn Beckham şimdi de kalbini sosyal medya fenomenine kaptırdı.

David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı

Son dönemlerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Brooklyn Beckham, hafta sonu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Beverly Hills’te düzenlenen partiden 21 yaşındaki Kanadalı oyuncu Natalie Ganzhorn ile çıkan Beckham için ‘Brooklyn’in yeni gözdesi’ yorumu yapıldı.

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43 milyona yakın takipçiye sahip olan Natalie, Make It Pop adlı müzikal komedi dizisiyle tanınıyor.

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The Stanley Dynamic ve Scary Stories dizilerinde de yer alan Ganzhorn, fit vücudu ile dikkat çekiyor. Ganzhorn, gelecek vaad eden bir oyuncu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir Instagram yıldızı.

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Son dönemde sosyal medyada yıldızı giderek parlayan Natalie Ganzhorn, Kanada'da ekrana gelen Make It Pop adlı komedi dizisinde de rol alıyor. Ganzhorn daha önce de bazı komedi dizilerinde kamera karşısına geçmişti.


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David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham

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