David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı

Son dönemlerde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Brooklyn Beckham, hafta sonu yeni sevgilisiyle görüntülendi. Beverly Hills’te düzenlenen partiden 21 yaşındaki Kanadalı oyuncu Natalie Ganzhorn ile çıkan Beckham için ‘Brooklyn’in yeni gözdesi’ yorumu yapıldı.

43 milyona yakın takipçiye sahip olan Natalie, Make It Pop adlı müzikal komedi dizisiyle tanınıyor.

The Stanley Dynamic ve Scary Stories dizilerinde de yer alan Ganzhorn, fit vücudu ile dikkat çekiyor. Ganzhorn, gelecek vaad eden bir oyuncu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir Instagram yıldızı.

Son dönemde sosyal medyada yıldızı giderek parlayan Natalie Ganzhorn, Kanada'da ekrana gelen Make It Pop adlı komedi dizisinde de rol alıyor. Ganzhorn daha önce de bazı komedi dizilerinde kamera karşısına geçmişti.



