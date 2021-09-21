David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham ilk maçına çıktı

90 ve 2000'li yılların efsanesi David Beckham'ın oğlu Romeo profesyonel kariyerine başladı. 19 yaşındaki Beckham, babasının sahibi olduğu Inter Miami'nin rezerv takımı Fort Lauderdale'deki ilk maçına çıktı.

11 numaralı formayı giyen Romeo babası gibi sağ kanatta görev yapıyor.

Futbol tarihinin en prestijli isimleri arasında yer alan David Beckham, Manhcester United'ın efsanevi 1992 kadrosuyla adını duyurdu.

Alex Ferguson yönetimindeki kırmızı şeytanlarla 6 premier league, 2 fa cup ve 1 şampiyonlar ligi şampiyonluğu kazandı.

Ülkesini başarıyla temsil eden David Beckham, Kraliçe Elizabeth tarafından 2003'te şövalye ilan edildi.

İngiliz futbolcu, Avrupa'da Real Madrid, Milan ve Paris Saint Germain, Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles Galaxy formaları giydi ve 4 ülkede şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Yalnızca spor basının değil, magazin dünyasının da ilgiyle takip ettiği Beckham, hayatını 1999'da o dönemin gözde müzik grubu Spice Girls'ün üyesi Victoria Beckham ile birleştirdi.

Çiftin Romeo'nun yanı sıra, Brooklyn, Cruz ve Harper Seven isimli toplam 4 çocuğu var. (NTV Spor)



