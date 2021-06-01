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David Luiz'i Alex de Souza bitiriyor

01.06.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Arsenal ile sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan 34 yaşındaki stoper David Luiz’i Kadıköy’e getirmek için harekete geçti.

David Luiz'i Alex de Souza bitiriyor

Fenerbaçe kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşüyor. Sarı- Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan David Luiz ile ilgileniyor.

ALEX DE SOUZA'YA GÖREV

Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı Alex de Souza'yı görevlendirdi. Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

FENERBAHÇE BİR HAYLİ KARARLI

Geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fener sorunu çözmekte kararlı. Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan F.Bahçe Luiz'i kadrosunda istiyor.

DAVİD LUİZ ÇOK BÜYÜK TECRÜBE

56 kez Brezilya forması David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de oynuyor. Benfica, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak.

49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Luiz, Mesut Özil'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı… 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e tam 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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