David Neres, Kira Winona ile nasıl tanıştığını anlattı: Instagram'da gördüm mesaj attım

22 yaşındaki Neres, Instagram'da gezerken Alman model Kira Winona'nın profiline denk geldi ve attığı mesajla ilk randevuyu kaptı. Brezilyalı futbolcu, "Onu Instagram'da gördüm. DM (özel mesaj) attım. Merhaba ben David Neres, bana gel dedim. Bu da bir randevu için yeterliydi" dedi.

Bu mesajla 22 yaşındaki futbolcu, Alman modelden ilk buluşmayı aldı. Alman model Kira Winona, maçlarda ve idmanlarda David Neres'i yalnız bırakmıyor.

Modellik yapan Kira Winona, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.



