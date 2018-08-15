Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye David Ospina'dan kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı habere göre Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina, Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.
NAPOLİ BAŞKANI AÇIKLADI
Napoli kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiisise yaptığı açıklamada 29 yaşındaki file bekçisiyle görüştüklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:
"Ospina takımımıza katılabilir, kendisiyle görüşüyoruz. Ücret konusunda bir takım farklılıklar ama muhtemelen bu transferi bitireceğiz."
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