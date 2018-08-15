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David Ospina Napoli için sağlık kontrolünden geçecek!

İTALYA HABERLERİ  | 15.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Fenerbahçe David Ospina transferinde kötü haber. Adı hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılan Arsenal'in kalecisi David Ospina, Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.

David Ospina Napoli için sağlık kontrolünden geçecek!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye David Ospina'dan kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı habere göre Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina, Napoli için sağlık kontrolünden geçecek.

NAPOLİ BAŞKANI AÇIKLADI

Napoli kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiisise yaptığı açıklamada 29 yaşındaki file bekçisiyle görüştüklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Ospina takımımıza katılabilir, kendisiyle görüşüyoruz. Ücret konusunda bir takım farklılıklar ama muhtemelen bu transferi bitireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
david ospina napoli Beşiktaş Fenerbahçe

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