David Sassarini: “Yürekten oynadık”

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, “Güzel bir maç çıkardık. Yürekten oynadık yüksek konsantrasyon vardı bugün” şeklinde konuştu.

"NBA MANTIĞINA GEÇTİK"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray müsabakasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Sassarini, “Şimdi NBA mantığına geçtik. Bunu bıraktık, önümüzdekine konsantre oluyoruz” ifadelerini kullandı.

"MAÇ MAÇ GİDEN BİR MANTALİTE VAR"

Avrupa kupalarına gidebilme şansına ilişkin ise David Sassarini, “Bizim için gün gün, adım adım ve antrenman antrenman, maç maç giden bir mantalite var. Takım için önemli olan bu” dedi.

