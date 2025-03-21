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  4. Davinson Sanchez korkuttu! Sedye ile götürüldü... İşte o görüntüler

Davinson Sanchez korkuttu! Sedye ile götürüldü... İşte o görüntüler

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.03.2025 18:59
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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile kenara geldi. Ancak tecrübeli oyuncunun durumunun iyi olduğu öğenildi.

Davinson Sanchez korkuttu! Sedye ile götürüldü... İşte o görüntüler
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

SANCHEZ KORKUTTU

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Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı kaleci Alisson ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı. Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

TEPKİ GÖSTERDİ

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Davinson Sanchez, oyuna devam etmek istedi fakat hocası Nestor Lorenzo, Sanchez'i oyundan almaya karar verdi. Tecrübeli stoper ise bu karara oldukça sinirlendi ve tepki gösterdi.

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spor davinson sanchez galatasaray
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