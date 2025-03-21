Davinson Sanchez korkuttu! Sedye ile götürüldü... İşte o görüntüler

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

SANCHEZ KORKUTTU

Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı kaleci Alisson ile çarpıştı. Bir süre yerde kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı. Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

TEPKİ GÖSTERDİ

Davinson Sanchez, oyuna devam etmek istedi fakat hocası Nestor Lorenzo, Sanchez'i oyundan almaya karar verdi. Tecrübeli stoper ise bu karara oldukça sinirlendi ve tepki gösterdi.