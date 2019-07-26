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Davlumbaz filtresini temizlemenin en kolay yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Mutfaktaki en zor işlerden biri aspiratör temizliğidir. Yağlı ve toz birikintili filtreye kimse elini sürmek istemiyor. Sabır isteyen bu temizliği çok basit bir şekilde halletmenin yolunu bulduk. İhtiyacınız olan tek şey kola.

Davlumbaz filtresini temizlemenin en kolay yolu

Yemeklerin yancısı olan kola, sadece keyifli bir içecek değil aynı zamanda mucizevi bir temizlik ürünü. Son derece popüler olan bu içecekle evi temizlemek kimin aklına gelirdi ki?

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Yağ lekelerini temizlemede usta olan kola ile davlumbaz filtrenizi ilk günkü gibi temiz bir hale getirebilirsiniz. Bunun için filtreyi davlumbazdan çıkarın ve büyük bir tepsi içine yerleştirin. Filtrenin üzerini tamamen kaplayacak şekilde kola dökün. Filtreyi tepsinin içinde 30 dakika bekletin.

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Bu sürenin ardından fırça yardımıyla filtreyi ovalayın ve sonrasında ılık suda durulayın. İşte olay bu kadar basit!

Kolanın temizlikte kullanımı bununla da sınırlı değil;

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Kireçlenen kettle'ı temizlemek için de popüler içecekten faydalanabilirsiniz. Bunun için kettle'ın içine kola koyun ve kaynatın. Ardından durulayın.

Ayrıca kolayı saça yapışan sakızı temizlemek için de kullanabilirsiniz. Bir bardağın içine kola doldurun ve sakızlı saçınızı bardağın içinde bekletin. Bu sayede kolay bir şekilde sakız saçtan ayrılacaktır.

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