SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Davor Suker Göztepe -Alanyaspor maçını izledi

Davor Suker Göztepe -Alanyaspor maçını izledi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.12.2020 11:43 | Son Güncelleme

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda önemli bir konuğu ağırladı. Şu an Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçını özel locadan izledi.

Davor Suker Göztepe -Alanyaspor maçını izledi

Göztepe yönetimi ile bir araya gelen Davor Suker’e Başkan Mehmet Sepil, adının yazılı olduğu 9 numaralı formayı hediye etti.

AYDA BEBEKLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Suker, İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı. Suker, Ayda’ya yakın ilgi gösterdi.

"BURAYA 1987'DE GENÇ MİLLİ OYUNCU OLARAK GELMİŞTİM"

Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı’nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adamı, "İzmir’e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir’e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem" ifadelerini kullandı.

TALAT PAPATYA: İRFAN CAN VE HALİL'İ ÇOK BEĞENDİ

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Davor Suker’i Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Suker’le sosyal medya üzerinden yazıştıklarını da belirten Papatya, "Türkiye-Hırvatistan milli maçı öncesi, Suker’le Twitter üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisine 'Başarılar arkadaş, ama milli takımımızda Göztepeli oyuncu yok' demiştim. Kendisi maçımızı izlemeye geldi. Davor Suker özellikle kalecimiz İrfan Can ve kanat oyuncumuz Halil’i çok beğendi. Suker, dünyaca ünlü bir futbolcuydu, kendisini izlemekten keyif alırdık. Şimdi de futbolun içinde. Göztepe camiası olarak Suker’i ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduk" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
''Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır''''Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır''
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
AB'den flaş Türkiye kararı
AB'den flaş Türkiye kararı
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
İsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulama
İsrail'de Sivasspor'a çirkin uygulama
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakem maçtan alındı!
Irkçı hakem maçtan alındı!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!
Paylaşımı olay oldu!
Paylaşımı olay oldu!
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Kahreden haber! Milli sporcu hayatını kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Davor Suker Göztepe -Alanyaspor maçını izledi
Davor Suker İzmir'de
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu
Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu
Yılmaz Vural'dan güzel haber geldi!
Yılmaz Vural'dan haber var!
Şenol Güneş: Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır
''Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır''
Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan PDFK'ya sevk edildi
Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan PDFK'ya sevk edildi
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
Oranlar güncellendi! İşte Süper Lig'in favorisi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.