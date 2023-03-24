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Davut Güloğlu paylaştı: Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk

24.03.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi'nde Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı şarkıcı Davut Güloğlu, sosyal medya hesabından, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk." ifadelerini kullandı.

Davut Güloğlu paylaştı: Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk

Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması sonrası, partinin Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından tweet paylaşan Güloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın talepleri görüldü ve Cumhur İttifakı ile sonunda istediğimiz noktada buluştuk. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın açıklamalarını bekleyin. Detayları öğreneceksiniz. Hayırlı olsun."

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NE OLMUŞTU?

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında uzlaşma sağlanmış ve YRP'nin, 14 Mayıs'ta seçimlere Cumhur İttifakı bünyesinde katılacağı duyurulmuştu.

YRP'den konuyla ilgili ilk açıklama gelmiş ve 4 partinin genel başkan yardımcıları, YSK önünde ittifakın son tablosuna dair mesajlar vermişti.

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