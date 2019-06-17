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Dayanılmaz sıcaklarda lazım olur: İçecekleri hızlıca soğutmanın yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Ilık içecekleri yaz sıcağında içmek tam bir eziyettir. Soğutmayı unuttuğunuz içeceklerinizi ferahlamak istediğiniz anda içmek isterseniz bunun için kendinize 5 dakika ayırın. İşte içeceklerinizi dakikalar içinde soğutan yöntem.

Dayanılmaz sıcaklarda lazım olur: İçecekleri hızlıca soğutmanın yolu

İçecekleri hızlı bir şekilde soğutmaya ihtiyacınız varsa bunun için büyük bir kovaya ihtiyacınız var. Kovanın içine içecekleri tamamen örtecek kadar su, bol miktarda buz küpleri ve tuz koyun. Kovanın kapaklı olması da önemli. Bu sayede içerideki hava da uzun süre serin kalacaktır. Ardından kovanın içine soğumasını istediğiniz içecekleri koyun. 5 dakika sonra buz gibi içeceklere merhaba diyebilirsiniz :)

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Tuzlu suyun donma noktası tatlı suya göre çok daha düşüktür. Tuzlu su buz küplerini eritir ancak içerideki sıcaklık derecesi düşmez. Su, buz kadar soğuk kalır. Uygulaması son derece kolay olan bu yöntemi piknikte, sahilde, deniz kenarında uygulayabilirsiniz.


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