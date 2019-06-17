Dayanılmaz sıcaklarda lazım olur: İçecekleri hızlıca soğutmanın yolu

İçecekleri hızlı bir şekilde soğutmaya ihtiyacınız varsa bunun için büyük bir kovaya ihtiyacınız var. Kovanın içine içecekleri tamamen örtecek kadar su, bol miktarda buz küpleri ve tuz koyun. Kovanın kapaklı olması da önemli. Bu sayede içerideki hava da uzun süre serin kalacaktır. Ardından kovanın içine soğumasını istediğiniz içecekleri koyun. 5 dakika sonra buz gibi içeceklere merhaba diyebilirsiniz :)

Tuzlu suyun donma noktası tatlı suya göre çok daha düşüktür. Tuzlu su buz küplerini eritir ancak içerideki sıcaklık derecesi düşmez. Su, buz kadar soğuk kalır. Uygulaması son derece kolay olan bu yöntemi piknikte, sahilde, deniz kenarında uygulayabilirsiniz.



