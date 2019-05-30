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DC'nin merakla beklenen Swamp Thing film fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 30.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

DC karakterlerinden uyarlanan Swamp Thing filminin ilk uzun fragmanı görücüye çıktı. İşte fantastik film sevenlerin daha da heyecanlanmasını sağlayacak o fragman...

DC'nin merakla beklenen Swamp Thing film fragmanı yayınlandı!

1971 basımı çizgi romandan uyarlanan “Swamp Thing”in oyuncu kadrosunda Crystal Reed, Virginia Madsen, Will Patton, Jeryl Prescott ve Ian Ziering gibi isimler boy gösteriyor. Dizi konu olarak, gizemli bir ölümü araştırmak üzere Louisiana bataklıklarına giden ve çok geçmeden bölgede sıradışı birtakım olayların yaşandığını keşfeden Doktor Abby'nin maceralarını işliyor.

Len Wein ve Bernie Wrightson imzalı karakterin hikayesini takip eden “Swamp Thing” DC Universe platformunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin senarist ve showrunner koltuğunda “Battlestar Galactica” ve “Daredevil” gibi yapımlarda imzası bulunan Mark Verheiden ile “It”in senaristi Gary Dauberman görev yapıyor.

“Swamp Thing” çizgi romanı 1982’de Wes Craven tarafından beyazperdeye taşınmış; 90’ların başında ise üç sezonluk bir dizi halinde izleyici karşısına çıkmıştı. Anakarakter her iki yapımda da Dick Durock tarafından canlandırıldı. Yine 90’ların başında izleyici karşısına çıkan animasyon uyarlaması ise yalnızca beş bölüm ekranda tutunabildi.

“Swamp Thing” 31 Mayıs’ta DC Universe platformunda prömiyer yapacak.


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