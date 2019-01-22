Deadpool 3 için hazırlıklar başladı

Sinema sektöründe Disney’in durmak bilmeyen genişlemesi sevilen dizi ve filmlerin gelecekleri hakkında soru işaretleri oluşturuyordu. Netflix’te peşpeşe yayından kaldırılan dizilerin şokunu üzerinden atamadan, Disney’in 20th Century Fox’u satın alması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Disney’in, X-Men çizgiromanlarının film haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox’u satın alması, yapım aşamasında olan X-Men filmlerinin geleceğini belirsiz hale getirdi. X-Men çizgi romanlarındaki karakterleri Marvel sinematik evreninde kullanmak isteyen Disney’in şu anda devam eden serileri sonlandırması gündemde. Disney-Fox anlaşması sonrası tehlikeye giren bu serilerden biri de Deadpool’du.

Sinema salondalarını hınca hınç doldurmayı başaran, Marvel’in aykırı süper kahramanı Deadpool’un belirsiz geleceği hakkında ilk olarak Deadpool karakterinin yaratıcısı olan Rob Liefeld bir açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Disney anlaşması sonrası X-Force ve Deadpool 3’nin çekilmesinin güç hâle geldiğini söylemişti. Liefeld’in bu açıklaması Deadpool hayranlarını üzmüş olsa da son günlerde gelen açıklamalar yeni bir Deadpool filmi için hâlâ umut olduğunu gösteriyor.