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Deadpool 3 için hazırlıklar başladı

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SİNEMA TV  | 22.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

Disney – Fox anlaşması sonrası geleceği belirsiz projelerden biri olarak görülen Deadpool hakkında müjdeli haberi, filmin başrol oyuncu Ryan Reynolds verdi.

Deadpool 3 için hazırlıklar başladı

Sinema sektöründe Disney’in durmak bilmeyen genişlemesi sevilen dizi ve filmlerin gelecekleri hakkında soru işaretleri oluşturuyordu. Netflix’te peşpeşe yayından kaldırılan dizilerin şokunu üzerinden atamadan, Disney’in 20th Century Fox’u satın alması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Disney’in, X-Men çizgiromanlarının film haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox’u satın alması, yapım aşamasında olan X-Men filmlerinin geleceğini belirsiz hale getirdi. X-Men çizgi romanlarındaki karakterleri Marvel sinematik evreninde kullanmak isteyen Disney’in şu anda devam eden serileri sonlandırması gündemde. Disney-Fox anlaşması sonrası tehlikeye giren bu serilerden biri de Deadpool’du.

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Sinema salondalarını hınca hınç doldurmayı başaran, Marvel’in aykırı süper kahramanı Deadpool’un belirsiz geleceği hakkında ilk olarak Deadpool karakterinin yaratıcısı olan Rob Liefeld bir açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Disney anlaşması sonrası X-Force ve Deadpool 3’nin çekilmesinin güç hâle geldiğini söylemişti. Liefeld’in bu açıklaması Deadpool hayranlarını üzmüş olsa da son günlerde gelen açıklamalar yeni bir Deadpool filmi için hâlâ umut olduğunu gösteriyor.

DEADPOOL İÇİN UMUT VAR

Deadpool filmlerinin senaristleri olan Rhett Reese ve Paul Wernick, birkaç gün önce verdikleri röportajda hem X-Force hem de yeni Deadpool filminin hâlâ hazırlık aşamasında olduğunu açıklamıştı. Once Upon A Deadpool’un tanıtım çalışmaları için Çin’de olan Ryan Reynolds da Reese ve Wernick’i destekleyen açıklamalarda bulundu. Variety’e konuşan Reynolds, ekibinin Deadpool 3 için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Yeni Deadpool filminde tamamen farklı bir yöne gitmek istediklerini söyleyen Reynolds, çoğu zaman bir karakteri yenilemek veya değiştirmek için çok geç kalındığını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
disney Deadpool Ryan Reynolds 20th Century Fox X-Men

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