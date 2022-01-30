DeAndre Yedlin, ayrıldıktan sonra Galatasaraylı taraftarların gönlünde taht kurdu! 'Aşık oldum'

Galatasaray'dan ayrılarak Amerika Ligi MLS ekiplerinden Inter Mıami'ye transfer olan DeAndre Yedlin, ESPN'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray deneyimini çok güzel bir şekilde ifade eden Yedlin, yaptığı açıklamalarla Galatasaraylı taraftarların sosyal medya hesabına yoğun mesaj atmasını sağladı. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük destek verdiği Yedlin, İstanbul'a aşık olduğunu söyledi.

"HER YERDE CAMİ VAR! MUHTEŞEM"

Galatasaray'da 1995-96 yıllarında forma giyen Brad Friedel, Türkiye'deki tecrübesi hakkında "Hayatımın en muhteşem 18 ayı" nitelemesi yapmıştı. Bu yorum hakkında DeAndre Yedlin, "Türkiye'ye geldiğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Benim ülkemde İslamofobi var. Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum. Her yerde cami var, muhteşem..." açıklamasını yaptı.

"MIAMI AİLEM İÇİN EN İYİ SEÇENECEK"

Transferini değerlendiren Yedlin, "ABD'ye geri dönmeye hazırdım. Hazırdan da öteydim. Daha önce ABD'ye geri dönüşle ilgili transfer görüşmeleri vardı. Bazı şeyler duyuyordum. Seçeneklerim oldu. Ancak, Inter Miami'ye kadar hiçbir kulüp bu kadar resmi yaklaşmamıştı. Tüm ailem için Miami en iyi seçimdi. Kariyerim bittikten sonra da yaşayacağım yerde oynayacağım. Bu nedenle transferim, ailem için harika oldu." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG ÇOK ÇILGINCA"

DeAndre Yedlin, Süper Lig için ise, "Türkiye Süper Ligi, izleyeceğiniz en heyecan verici ve en çılgın liglerden bir tanesi. Maçlar tam anlamıyla çılgınca geçiyor. Premier Lig'den sonra Süper Lig'e adaptasyon sürecim beklediğimden çok çok daha zor geçti." diyerek sözlerini noktaladı.



