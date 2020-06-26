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Death by Audio bir depoyu müzik fabrikasına dönüştürdü

Red Bull Red Bull
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ABD’nin New York kentindeki Brooklyn semtinde yer alan bir deponun ilk katında kurulan Death By Audio, sanatçılar için hem üretme hem de performans sergileme alanıydı. Çok kısa bir sürede New York underground müzik sahnesinin nabzını tutmaya başlayan ve sıradan bir depo alanından çok daha fazlası olan Death By Audio'nun son günlerini anlatan Goodnight Brooklyn belgeseli RedBull.com’da Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.

Death by Audio bir depoyu müzik fabrikasına dönüştürdü

ABD’nin New York kentindeki Brooklyn semtinde yer alan bir deponun ilk katında kurulan Death By Audio, ilk olarak sanatçılar için bir çalışma ve kayıt yapma alanıydı. Bölgedeki underground müzik sahnesinin merkezlerinden biri haline gelen Death by Audio 2007 yılında Jason Amos ve Matt Conboy tarafından kurulmuştu. Adını el yapımı küçük bir pedal şirketinden alan sahnede performans gösterenler arasında; Ty Segall, Dirty Projectors, Growing, Tony Conrad, Thurston Moore, R. Stevie Moore, Thee Oh Sees, Zach Hill, Paint It Black , Future Islands, Black Pus, Pissed Jeans, JEFF the Brotherhood, Hammerhead, Frank Sidebottom ve Dan Deacon vardı.

2007 yılının baharından itibaren hem müzik hem de sanat etkinliklerine sahne olan Death by Audio’da performans gösteren sanatçılara özel olarak bir kayıt şirketi de kuruldu: Death By Audio Records. Sisters, Coin Under Tongue, Rejoicer, Grooms’un albümleri kaydedildi. 2008 yılında kar amacı gütmeyen bir vakfa dönüşen Death by Audio isimli kolektif hareket, bir dizi canlı performansın kayıtlarına imza attı.

RedBullDeathbyAudio (2)

Aynı yerde 2013 yılında oyun geliştiriciler için de Death By Audio Arcade isimli bir alan açılarak, oyun makinelerinin de yer aldığı bir yer oluşturuldu. Burası o kadar ünlü oldu ki birçok bağımsız oyun geliştirici burada çalışmaya başladı. 2014 yılında Vice Media tarafından kiralanan bölge, 2014 yılında kapatıldı. Geriye ise unutulmaz performanslar kaldı.

Sıradan bir depo alanından çok daha fazlası olan Death By Audio'nun son günlerini anlatan Goodnight Brooklyn belgeseli RedBull.com’da Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Red Bull Media House yapımı olan belgesel ve Death by Audio’ya ilişkin daha fazla detaylı bilgi https://www.redbull.com/tr-tr/films/goodnight-brooklyn adresinde.

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