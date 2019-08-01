Death Stranding için yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı

Yeni nesil konsolların arifesinde olmamız nedeniyle, artık PS4’e ya da Xbox One’a özel yeni oyunların duyurulması pek de olası değil. O yüzden şimdiye kadar duyurulan oyunlarla yetinmek zorundayız.

Genel olarak baktığımızda önümüzdeki dönemde özellikle PS4 için hayli sağlam oyunların geleceğini söyleyebiliriz. Nitekim Kojima imzası taşıyan Death Stranding de bu yapımlar arasında yer alıyor.

Türkçe alt yazı desteğine de sahip olması beklenen yapım için geçtiğimiz gün yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı. Dilerseniz bu videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. PlayStation 4’e özel olarak yayınlanacak olan oyun 8 Kasım’da raflardaki yerini almış olacak.

Genel kanı bu oyunun 2020’nin sonunda çıkacak olan PlayStation 5 için de geleceği yönünde. Hem de tamamen yenilenmiş grafiklerle. Elbette bunlar şimdilik bir söylentiden ibaret diyebiliriz. Kesin olan tek şey Death Stranding’in Türkçe alt yazı desteğiyle 8 Kasım’da PS4 için satışa sunulacağı.

Death Stranding tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

