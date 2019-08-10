Death Stranding PS4 özel oyunları listesinden çıkarıldı

Ancak oyunun final kapatında Only on PlayStation 4 ibaresinin yer almaması oyunun PC’ye de gelebileceğinin sinyallerini veriyordu. MGS serisini bile PlayStation’a özel çıkarmayan Kojima’nın Death Stranding’i de belli bir süre sonra PC’ye getirme ihtimali çok yüksekti. Bugün ise oyunun PlayStation 4’e özel olmayacağı kesinleşti diyebiliriz.

Sony’nin PlayStation 4’e özel olan oyunları sergilediği bir web sayfası bulunuyor. Bu sayfada daha önce yer alan Death Stranding bugün bir anda bu listeden kaldırıldı. Yani oyunun artık PS4’e özel olmayacağı kanıtlandı.

Tahminlerime göre oyun PlayStation 4’e özel olarak çıktıktan 6-7 ay sonra PC platformuna da gelecektir. Ancak Xbox One sahiplerine bu oyun yüksek ihtimalle sunulmayacaktır.

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