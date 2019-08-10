Mynet Trend

Death Stranding PS4 özel oyunları listesinden çıkarıldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Konami ile yolları kötü bir şekilde ayrılan Hideo Kojima, PlayStation cephesi altında yeni oyununu geçtiğimiz yıllarda geliştirmeye başlamıştı. Ünlüler ile dolu olan oyun için nihayet geçtiğimiz ay çıkış tarihi açıklanmıştı. 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4’e çıkacak olan oyunun ilk başta PS4’e özel olacağı düşünülmüştü.

Death Stranding PS4 özel oyunları listesinden çıkarıldı

Ancak oyunun final kapatında Only on PlayStation 4 ibaresinin yer almaması oyunun PC’ye de gelebileceğinin sinyallerini veriyordu. MGS serisini bile PlayStation’a özel çıkarmayan Kojima’nın Death Stranding’i de belli bir süre sonra PC’ye getirme ihtimali çok yüksekti. Bugün ise oyunun PlayStation 4’e özel olmayacağı kesinleşti diyebiliriz.

Sony’nin PlayStation 4’e özel olan oyunları sergilediği bir web sayfası bulunuyor. Bu sayfada daha önce yer alan Death Stranding bugün bir anda bu listeden kaldırıldı. Yani oyunun artık PS4’e özel olmayacağı kanıtlandı.

Tahminlerime göre oyun PlayStation 4’e özel olarak çıktıktan 6-7 ay sonra PC platformuna da gelecektir. Ancak Xbox One sahiplerine bu oyun yüksek ihtimalle sunulmayacaktır.

Galaxy Note 10 tanıtıldı! İşte Galaxy Note 10 özellikleri!

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Bulmaca oyunu GNOG Epic Games Store'da ücretsiz!Bulmaca oyunu GNOG Epic Games Store'da ücretsiz!
Huawei'den yeni işletim sistemi: HarmonyOS!Huawei'den yeni işletim sistemi: HarmonyOS!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Death Stranding PlayStation 4

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Babasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılar

Babasının öldüğüne inanmayıp cesedi morgdan aldılar

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Kazadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

Akılalmaz olay! Kazadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

Samsung’un bu hamlesi çok eleştirilecek

Samsung’un bu hamlesi çok eleştirilecek

Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor

Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor

Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek

Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.