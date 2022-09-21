Dede eş anlamlısı nedir? Dedenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilin temel yapı taşlarından biri olarak karşımıza çıkan kelimeler, çevresel ve kültürel anlamda bazı değişiklikler yaşar. Farklı dillerle olan yakınlıklar ve yeni ihtiyaçlara yönelik kelime arayışları da bu değişikliklere neden olur. Bu değişimler bir dilde yer alan kelimelerin anlamsal yapısında da görülür. Böylece kelimeler anlamsal olarak birbirine yaklaşır ya da aynılık gösterir. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

Eş anlamlı kelimeler yazım şekilleri açısından farklılık gösterseler bile anlam açısından değerlendirildiğinde benzer ya da aynı anlamı karşılarlar. Dilimizde de oldukça sık kullanılan eş anlamlı kelimeler sıklıkla kullanılır. Bundan dolayı bir dilin anlamsal açıdan incelenmesi ve anlaşılması için de eş anlamlı kelimeler önemlidir. Eş anlamlılık bir dilde bulunan yerleşik kelimeler arasında olabileceği gibi dile sonradan geçmiş kelimeler arasında da olabilir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılır. Böyle bir durumda cümlenin anlam yapısında bozulma meydana gelmez.

Türkçede yaygın olarak kullanılan eş anlamlı kelimelerden biri de dede kelimesidir. Dede kelimesinin eş anlamı nedir?

Dede kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dede kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olup birden fazla anlam taşıyan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu (TDK) tanımını "torunu olan erkek kişi, büyükbabadan başlayarak geriye doğru olan atalardan her biri" olarak yapmıştır. Ayrıca Mevlevi tarikatında çile dolduran dervişlere verilen unvan ve yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü olarak da kullanılır.

Dede kelimesinin birden fazla eş anlamı bulunmaktadır. Buna göre dedenin eş anlamı olarak karşımıza çıkan kelimeler şu şekildedir:

Ata

Büyükbaba

Cet

Dedenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Sözlü ve yazılı dilde dede kelimesini sıklıkla kullanırız. Birbiri yerine geçebilen ve cümlede birbirinin yerini karşılayan dede kelimesinin eş anlamları ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir:

Çok eski atalardan bugüne kalan önemli bir geleneğe şahitlik ettik.

Büyükbabası bu yaşında hala spora devam ediyor.

Ceddinin öğretilerini dikkate alıp hayatını ona göre şekillendiriyordu.



