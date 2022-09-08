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Asır eş anlamlısı nedir? Asır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil kendini güncelleyen dinamik bir yapıdadır. Bu yapı, dilin çevresel faktörlerinden yoğun olarak etkilenir. Böylece dilde bulunan kelimeler değişikliklere uğrar. Asır kelimesi de Türkçenin dinamik yapısından etkilenerek yapısal değişime uğramıştır. Peki, asır kelimesinin eş anlamı nedir?

Asır eş anlamlısı nedir? Asır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil sürekli gelişen ve değişen bir yapıdadır. Her dilin kendine has özellikleri vardır. Örneğin Arapçada olan ayn harfinin Türkçe karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çeviri yaparken ayn harfini "ˁ" şeklinde gösteririz. Türkçede de böyle bir kullanım da olmadığı için ayn harfi olan ifadeler zamanla Türkçeleşerek dilimizde yer edinmiştir. Arapça olan asır kelimesi aslen "ˁaṣr" şeklinde, ayn harfiyle yazılır. "Çağ, dönem, devir" anlamına gelen ˁaṣr kelimesinden alıntıdır. Dilimizde ilk başta dönem anlamında kullanılan kelimenin "yüzyıl" anlamını kazanması 1800'lü yıllara tekabül eder.

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Asır kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türk Dil Kurumuna (TDK) göre asır kelimesi yüzyıl ve çağ şeklinde tanımlanmaktadır. Asır kelimesinin yine bu anlamlar doğrultusunda eş anlamlıları vardır. Buna göre asrın eş anlamlıları:

  1. Yüzyıl
  2. Çağ
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Asrın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Yüzyıllardır söylenegelen, dilden dilde dolaşan bir efsanedir Dede Korkut.
  • Yaşam tarzları, insan ilişkileri ve popüler olan kavramlar her çağda farklı şekillerde karşımıza çıkar.
  • Bu çağda böyle ince düşünceli insanların olduğunu bilmek gözlerini yaşarttı.
  • İnsanlık öyle yüzyıllardan geçti ki içinde hâlâ bir umut taşıması bile bir mucizedir.
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